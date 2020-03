‘Pechstudenten’ krijgen hun 2.000 euro niet zomaar

Illustratie: Janine Jansen

Het kabinet gaat niet op stel en sprong 2.000 euro weggeven aan de eerste lichtingen studenten zonder basisbeurs. Het kost in totaal 83 miljoen euro extra, zegt minister Van Engelshoven, en er zijn nog meer sectoren die geld willen.

In studiejaar 2015-2016 werd de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten. Met het geld wordt het onderwijs verbeterd, maar daar zouden studenten aanvankelijk nog niet zoveel van merken.

Daarom krijgen de eerste vier lichtingen studenten studievouchers ter waarde van 2.000 euro, die ze vijf tot tien jaar na afstuderen mogen gebruiken voor extra scholing. Maar de studieschulden lopen hoog op en lang niet iedereen zal op dat moment in de carrière op nascholing zitten te wachten.

Cadeautje

Daarom wilde een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij CDA, het geld van de vouchers naar voren halen. Trek dat bedrag maar van de studieschuld af, was een van de ideeën. Of geef korting op het collegegeld van de master.

Dat zou 83 miljoen euro extra kosten, stelde minister Van Engelshoven vorige week in antwoord op allerlei schriftelijke vragen van de Tweede Kamer. Ga maar na: lang niet iedereen zou gebruik maken van die voucher, terwijl niemand nee zegt tegen een cadeautje van 2.000 euro.

Geld moet er zijn

Maar de Kamer nam in eerdere debatten geen genoegen met die redenering. Studenten hebben immers recht op die vouchers, dus dat geld moet er gewoon zijn. Ook het argument dat het voor DUO te ingewikkeld zou zijn om het geld naar voren te halen, vonden de Kamerleden niet sterk. Zo moeilijk kon dat toch niet zijn?

Minister Van Engelshoven stelde overigens in eerdere debatten dat het verschuiven van het geld tegen de begrotingsregels inging, maar dat nuanceert ze nu. In de Voorjaarsnota van het kabinet zal blijken of er geld is om die vouchers alvast uit te keren, schrijft ze. In mei zal het kabinet daar een besluit over nemen.

Gezien de coronacrisis en de enorme kosten die het kabinet gaat maken, lijkt de kans klein dat de Tweede Kamer op dit punt zijn zin krijgt.