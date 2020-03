Podcast tips: de beste vijf van dit moment

Voor tijdens het studeren. Of als alternatief op het leeghoofdige gesurf op je smartphone onderweg. Podcasts zijn gewoon heel chill. Voor jullie stelden wij een overzicht op met de beste podcasts van dit moment. Waar je ook nog eens iets van opsteekt!

Kennis

De Universiteit van Nederland

De beste wetenschappers geven antwoord op spraakmakende vragen. In colleges van 15 minuten leer je van alles. Denk aan: Waarom zitten videogames vol religie? Denk aan Tomb Raider en Assassins Creed. En: word je dommer van meer keuzes?

Naast leerzaam, ook super behapbaar om te beluisteren. Iedeaal voor in de trein of bus terug naar huis na college!

Lifestyle

Cults

Manipulatie, mysterie, moord. Cults worden met alle drie geassocieerd. Maar hoe gaat het er nu echt aan toe binnen een cult? Of specifieker: wat gaat er om in de hoofden van mensen die zich vrijwillig aansluiten bij een cult? En bij de leiders van een cult? Greg en Vanessa, twee showhosts, duiken elke dinsdag in deze schemerige wereld waar ze meer delen over de historie en psychologie van de meest beruchte cults. Denk aan cults die fanatiek het satanisme aanhangen. Of twee ultra-orthodoxe joden die hun volgers brainwashten tot misdaden als kidnapping en moord.

Carrière

Spraakmakend,

Deze mag natuurlijk niet ontbreken in het lijstje, een podcast van eigen Avansbodem! Waarom zou je heel ouderwets gastcolleges organiseren als je ook inspirerende verhalen kunt delen via een podcast? Zodat medestudenten on demand kunnen luisteren wanneer het hen uitkomt. Floris Kimpel, student Communication & Multimedia Design (CMD) besloot een podcast te maken voor medestudenten. Binnenkort verschijnt de tweede Spraakmakend.

Media

The Best Social Podcast

Op Instagram is The Best Social al een grote hit. Tijdens de tweewekelijkse podcast bespreken ze met andere bekende gasten onderwerpen die iedereen op social media aangaat. Zoals met Daniël Verlaan, techjournalist bij RTL Nieuws en groot op Twitter. Hij duikt dagelijks in de wereld van cybercrime, hackers en het dark web. Of met Lize Korpershoek, over taboes en kwetsbaarheid op social media en alle reacties die ze ontving op haar docu ‘Mijn seks is stuk’.

Nieuws

De Dag

Misschien open je zo nu en dan de pushmelding van de NOS of Nu.nl. Maar zoveel duiding geeft een kort artikel van drie alinea’s niet over bepaalde zaken. In de podcast De Dag nemen de presentatoren je mee in verhalen achter het nieuws, verteld door betrokkenen en journalisten van alle omroepen. In ongeveer twintig minuten kom je van alles te weten over super interessante verhalen achter het nieuws.

Zoals het gevaar van spionnen op Nederlandse universiteiten. Over een Pakistaan die in de jaren ’70 stage liep bij een Nederlands bedrijf dat techniek had om uranium te verrijken. Na een vakantie naar Pakistan keerde hij niet meer terug en ontwikkelde hij zich tot ‘de vader van de Pakistaanse atoombom’. En: de lange arm van TikTok. NRC sprak met voormalige medewerkers van het platform. Zij hielden zich bezig met modereren: bepalen welke beelden en welke reacties wel en niet te zien zijn. En wat bleek? In de onderzochte periode waren er allerlei doelgroepen die het platform verborgen hield.