Productief thuis werken of studeren: maak to do’s en laat je niet afleiden

Snel een wasje draaien, stofzuigen of de afwas doen terwijl je eigenlijk thuis aan het werk of de studie moet. Niet handig als je genoeg te doen hebt. Punt zet op een rijtje hoe je het meest effectief thuis kunt werken.

Trek je dagelijkse kleren aan

Zet je wekker, ga vroeg uit de veren en blijf niet in je pyjama zitten. Houd je gebruikelijke ritme aan. Dat helpt om de dag productief te starten.

Thuiskantoor inrichten

Snel afgeleid door huishoudelijke taken? Creëer een werkplek waar je je kunt afsluiten voor de was, de pakketbezorger, langslopende buren of huisgenoten. Maak bijvoorbeeld in je kamer een hoekje waar je niet afgeleid wordt. Het is verleidelijk om vanuit je bed te werken of studeren en dat moet je ook zeker een dag uitproberen. Maar bedenk: je hersenen gaan het verschil tussen werk en privé niet meer herkennen, waardoor je minder goed in slaap valt. Daarnaast is de houding die je in je bed aanneemt niet ergonomisch.

Geen afleiding van beeldschermpjes

Leg ‘m buiten handbereik of installeer apps op je telefoon waardoor je niet afgeleid wordt. Be Focused werkt volgens het Pomodoro-principe en is verkrijgbaar voor iOS. 25 minuten geconcentreerd studeren of werken en daarna vijf minuten pauze. Focus werkt volgens dezelfde methode en is verkrijgbaar voor Android. Andere leuke app: Forest. Je telefoon blokkeert niet, maar laat een boom groeien door jouw concentratie. Iedere keer dat je de telefoon aanraakt, sterft je boom af.

Maak to do’s

Handig om te weten wat je allemaal te doen staat en hoe je dit overzichtelijk kunt uitvoeren. To do lists zijn tijdens het thuiswerken je beste vriend! Stel wel een realistisch rijtje to do’s op, niets is zo balen als je aan het eind van de dag niet alles weggestreept hebt.

Pauze is écht pauze

Eet je lunch niet achter je computer of tijdens het lezen van een studieboek, maar neem echt even de tijd om goed te eten. Maak een praatje met een huisgenoot of een wandelingetje. Doe even wat anders, zo ga je productiever en met een fris hoofd weer van start.

Ondanks al deze tip nog moeite met het thuis werken? Geef je zelf even de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie én bedenk voor jezelf wanneer je het meest productief bent. Voor sommigen is dat ’s ochtends, maar anderen werken het beste in de middag.