Recap week 1: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week één van de semi-lockdown zit erop. Het was een week vol overweldigend nieuws, uit binnen- en buitenland. Vol persconferenties en nieuwe maatregelen, ook geldend voor Avans. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn de belangrijkste maatregelen van de afgelopen week.

Zondag 15 maart

Avans dicht tot en met 6 april, alle buitenlandse reizen inclusief stages afgelast

Net als alle scholen in Nederland blijft ook Avans tot en met 6 april dicht. Verder verbiedt de hogeschool per direct alle uitgaande reizen voor medewerkers en studenten. Studenten die op buitenlandstage zouden gaan, moeten dus thuisblijven. Studenten in het buitenland wordt geadviseerd terug te keren.

Dinsdag 17 maart

Avans houdt vooralsnog vast aan het bindend studieadvies

“Het uitgangspunt is om vooralsnog de huidige BSA-richtlijnen te handhaven. Mocht het nodig zijn, dan kan de examencommissie naar een maatwerkoplossing zoeken. Als het reguliere onderwijs in de gebouwen pas later dan 13 april kan starten, dan heroverweegt de examencommissie het uitgangspunt”, staat op coronovirus.avans.nl.

Ook tentamens op Goede Vrijdag, Koningsdag en zaterdag

Avans heeft een nieuwe planning van de toetsweken bekend gemaakt. De hogeschool is van plan ook op Goede Vrijdag, Koningsdag, zaterdag en in de avonden toetsen af te nemen

Woensdag 18 maart

Sluiting Avansgebouwen heeft enorme impact op cateringpersoneel

De meeste docenten en studenten zijn inmiddels online aan de slag om zo goed als mogelijk het onderwijs voort te zetten. Het overgrote deel van het cateringpersoneel van Eurest, zo’n 85 medewerkers, zit thuis te wachten op alternatief werk.

Dringende oproep Avansstudenten om terug te keren uit buitenland

Avans kan dat studenten echter niet verplichten. Punt sprak een aantal studenten die besloten terug te keren, onder wie Esmee en Sebastiaan. Zij komen met gemixte gevoelens terug: ‘Het is heel zuur’.

Nergens is de situatie zo nijpend als in Italië. Avansstudent Luc Gloudemans besloot ondanks alles in Rome te blijven. “Ik maak me enorm zorgen, maar dat lijkt me niet meer dan logisch”, zegt hij.

Donderdag 19 maart

Uitstel bindend studieadvies

Het kabinet neemt diverse maatregelen om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen als ze door de coronacrisis in de problemen komen. Zo wordt het bindend studieadvies uitgesteld.

Lees ook: hier vind je al het reeds verschenen nieuws over het coronavirus en nieuwe ontwikkelingen

Vrijdag 20 maart

Stage, financiën en terugkerende studenten

Tot nu toe is het uitgangspunt dat stage en afstuderen in principe kunnen doorgaan, mits het stagebedrijf ook die ruimte biedt en de aard van het afstudeeronderzoek het toelaat.

Avans raadt studenten met financiële problemen aan om zich te melden bij de Studenteninformatiebalie. Internationale studenten en studenten die verblijven in het buitenland moeten contact opnemen met het International Office. Lees meer op coronavirus.avans.nl.