Recap week 2: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week twee van de semi-lockdown zit erop. Het was een week vol overweldigend nieuws, uit binnen- en buitenland. Vol persconferenties en nieuwe maatregelen, ook geldend voor Avans. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn de belangrijkste maatregelen van de afgelopen week.

Maandag 23 maart

College van Bestuur: uitstel bindend studieadvies tot einde van tweede studiejaar

Het College van Bestuur van Avans heeft besloten dat voor alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar niet voldoen aan de norm van 52 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar (31-8-2021).

Dinsdag 24 maart

“Frankrijk is gigantisch getroffen door het virus, nog veel meer dan Nederland. Mensen lijken wel gek geworden.“

Sinds gisteren zijn de corona-touwtjes in Nederland strak aangetrokken. We zitten welliswaar (nog) niet in een lockdown, maar het scheelt niet veel. Voor Frankrijk geldt zo’n volledige quarantaine wel. Wie zonder toestemming of urgentie de straat op gaat, kan zelfs in de cel belanden. De Duitse Avansstudent Felix Voigt (International Business) zit afgezonderd in Parijs.

Woensdag 25 maart

Tot 1 juni alleen online onderwijs bij Avans

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan wordt bekeken welke vormen van onderwijs en toetsing op de locaties kunnen gaan plaatsvinden.

Ook werd bekend dat Avans op 31 maart, woensdag 1 april en donderdag 2 april online voorlichting gaat geven aan studiekiezers. Deze online open avonden zijn een vervanging van de afgelaste open avond van 18 maart.

Coronastress

73 procent van de Avanssttudenten geeft aan stress te ervaren door alles wat er gebeurt rondom het coronavirus. Sommige studenten zijn tijdelijk hun baan kwijt, bijvoorbeeld in de horeca, en kunnen nu niet hun huur betalen.

Dat de maatregelen rondom het coronavirus ingrijpend zijn, is inmiddels wel bekend. Voor studenten betekent het dat er veel wordt afgelast of uitgesteld. Daarnaast heerst er onduidelijkheid over van alles, wat leidt tot veel stress.

Donderdag 26 maart

Nood breekt wet: geen NSE dit jaar

Met het oog op de coronacrisis heeft minister Van Engelshoven vorige week bepaald dat de Nationale Studenten Enquête dit jaar niet doorgaat. Er is veel begrip voor dat besluit, maar de spijt is er niet minder om.

Wat als ik mijn inkomen verlies? En andere prangende vragen over de coronacrisis

De redactie beantwoord de komende periode de meest prangende vragen rondom de coronacrisis. Zoals:

– Kom ik in aanmerking voor compensatie?

– Ik stond op het rooster, maar vanwege de crisis haalde mijn baas me plots van het rooster af. Mag dat?

– Ik heb een sportabonnement bij BRESS in Breda, maar nu betaal ik voor niks. Wat zijn mijn rechten?

Het artikel wordt regelmatig ververst. Heb je ook een vraag? mail dan naar Punt@avans.nl.

En verder..

Avans kondigde deze week aan om tot 1 juni door te gaan met digitaal onderwijs. Veel studenten vragen zich nu af wat dit betekent voor bijvoorbeeld hun toetsen. Gaan die door? En hoe dan? Waar en wanneer? Bij alle opleidingen wordt nu hard gewerkt om antwoord te geven op al dat soort vragen. Dat behelst echter veel plan- en uitzoekwerk. Zodra er meer bekend is, krijgen studenten dit via hun eigen opleiding te horen.