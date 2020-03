Recensie: Afrikaanse Queen Sono swingt meer dan James Bond

Afrika is niet alleen het continent van enorme armoede, oorlog en droogte. Het is ook een werelddeel met prachtige natuurreservaten en moderne miljoenensteden. Queen Sono, de eerste Afrikaanse Netflix original, is een snelle spionage serie die beide kanten laat zien.

Queen Sono is een Afrikaanse vrouw die na de moord op haar moeder uitgroeit tot een onconventionele spion die er alles aan doet om haar thuisland te beschermen. De eerste scéne is al een feest voor iedereen die houdt van het betere stuntwerk. En ook in de overige vijf afleveringen zit genoeg spanning en sensatie.

Het verhaal van Queen Sono is niet het sterkste punt van de serie. Maar toch blijf je door kijken, vooral om dat alles zo snel en flitsend is. Je verveelt je geen moment en raakt steeds meer in de ban van het Afrikaanse continent.

In deze tijden van verplicht thuis zitten is het zoeken naar vermaak. Wat dat betreft is Queen Sono, de eerste Afrikaanse Netflix original, een aanrader. De serie heeft enorm veel vaart, laat een mooi en modern Afrika zien en de soundtrack swingt de pan uit.