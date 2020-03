Recensie: Black Mirror ontmoet Griezelbus in nieuwe Netflix-serie Blodtur

Vanwege het coronavirus is thuisblijven is het nieuwe uitgaan. De komende weken geven wij je film-, serie- en boekentips om het allemaal dragelijk te maken. Vandaag de nieuwe Noorse Netflix-serie: Blodtur (Bloodride).

Blodtur kent dezelfde opzet als het succesvolle Black Mirror: alle afleveringen zijn op zichzelf staande verhalen. Het overkoepelende thema is de buschauffeur die in zijn ‘griezelbus’ telkens een andere bestemming aandoet. Waar Black Mirror vooral een blik in de toekomst biedt, baseert Blodtur zich meer op bekende horrorscenario’s zoals bloedoffers en spookhuizen (of scholen in dit geval). Elke aflevering duurt rond de 30 minuten en vertelt een afgerond verhaal.

Wat Black Mirror zo succesvol heeft gemaakt is dat hoewel de scenario’s futuristisch en dystopisch zijn, het ook zomaar volgende week zou kunnen gebeuren. Blodtur heeft daar goed naar gekeken en appelleert aan een kenmerkend gevoel voor onze tijd. Met thema’s zoals zoals pesten op het werk, prestatiezucht en de drang om carrière te maken.

Geniet je van series als American Horror Story en Black Mirror of verslind je de bundels korte verhalen van Stephen King dan biedt Blodtur je genoeg vermaak voor een fijne horroravond.