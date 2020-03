Recept: Risotto à la Vapiano

Je hebt er vast weleens pizza of pasta afgehaald of een snelle hap gegeten met je huisgenoten. Maar wist je dat je de Italiaanse restaurantketen Vapiano ook risotto serveert? De fast italian verkeert in zwaar weer na een flinke omzetdaling door de uitbraak van het coronavirus. Zaak dus om de risotto gamberetti e spinaci thuis te kunnen maken. Punt probeerde het uit.

Wat heb je nodig voor 3 personen?

300 gram risottorijst

250 gram cocktailgarnalen

200 gram gewassen spinazie

150 ml droge witte wijn

Teentje knoflook

1 Ui

2 bouillonblokjes

250 ml kookroom

3 à 4 tl groene pesto (naar smaak)

10 cherrytomaatjes gehalveerd

Zakje Parmezaanse kaas

Uiteindelijk is het klaarmaken van risotto geen hogere wiskunde, maar je moet het zorgvuldig doen. En nu je toch alleen voor het hoognodige de straat op mag, heb je genoeg tijd om uitgebreid in de pan te roeren.

Stap 1

Los twee bouillonblokjes op in 1 liter water en houd warm op laag vuur.

Stap 2

Fruit een teentje knoflook en een ui in de pan met wat olie of boter.

Stap 3

Bak een paar minuten de risottorijst mee, maar kijk uit dat je knoflook niet verbrand!

Stap 4

Blus af met de droge witte wijn en laat deze helemaal opnemen door de rijst.

Stap 5

Belangrijk… Op dit punt moet je even je aandacht erbij houden! Voeg een soeplepel bouillon toe aan de risottorijst en blijf roeren tot het vocht helemaal is opgenomen. Herhaal dit stapje tot de bouillon op is en je rijst gaar is.

Stap 6

Bak de garnalen tot ze bijna gaar zijn, voeg daaraan spinazie, kookroom, pesto en de gehalveerde tomaatjes toe.

Stap 7

Schep alles door de rijst heen, samen met een deel van de Parmezaanse kaas.

Stap 8

Serveer het in een diep bord en je risotto is bijna ready to eat: vergeet ‘m niet af te toppen met de resterende hoeveelheid Parmezaan.

Buon appetito!