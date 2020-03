Soeprecensie: de ‘ pleur alles in je pan’ – soep

Bij Avans zijn we flinke soepeters, blijkt. Op sommige middagen staan mensen in de rij voor hun portie ‘troost in een kommetje’. De soep uit de kantine heeft zelfs een eigen Instagrampagina. De redactie van Punt is ook slurpgraag, dus recenseren we de komende tijd Avanssoepen.

Minestrone soep, 1,55 euro

Minestrone soep is een Noord-Italiaanse soep waar soms rijst of pasta in wordt gepleurd. En veel groenten. Het maakt eigenlijk weinig uit wat je er precies instopt, als het maar een paar verschillende soorten groente zijn en wat pasta of bonen. Het lijkt een beetje alsof men restjes uit de koelkast pakt en in een pan bouillon gooit, samen met een paar eetlepels olijfolie.



Deze kantineversie van de soep lepel je zonder al teveel moeite weg. De smaak is voor een minestronesoep niet uitgesproken, maar daarom dus ook niet slecht. Prima als je even wilt opwarmen en geen problemen hebt met pasta in je soep. Tip? Werk de soep af met de krokante croutons. De lekkere bite geeft de soep net wat meer karakter.

Eindoordeel

Prima om je even op te warmen, maar verwacht geen smaak die je lang zal heugen. Ook niet een die je echt kunt definiëren overigens.





Soepweetje

In de kantine wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘gewone’ en een luxe soep. De één is 96 cent, de ander 1,55. Maar waarom eigenlijk? We vroegen het aan Eurest manager Matthieu van Waardenburg. “Die vraag krijgen we regelmatig”, vertelt hij. “Onze luxe soep is gemaakt van groenten verkregen door overproductie. Het zijn als het ware b-groenten uit de supermarkt die een nieuw leven krijgen dankzij de Verspillingsfabriek”

Maar dat zou dan toch goedkoper moeten zijn? “Terechte vraag”, zegt Van Waardenburg. “Maar elk soeprecept wordt door productontwikkelaars van de Verspillingsfabriek en onze catering bedacht, gemaakt en geproefd. Na goedkeuring worden de details van het recept in systemen vastgelegd en vervolgens verspreid. Dat omvangrijke proces brengt veel hogere kosten met zich mee voor ons, dan voor bijvoorbeeld Unilever, de leverancier van onze ‘gewone’ soep van 96 cent. Zij produceren in megavolumes.”