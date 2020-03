‘Steunmaatregelen moeten ook gelden voor student met bijbaan’

De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United roepen werkgevers op om ook jongeren met onzekere contracten te laten profiteren van het noodfonds voor de coronacrisis.

Dinsdag maakte het kabinet omvangrijke steunmaatregelen bekend om de economie overeind te houden. Als bedrijven meer dan 20 procent van hun omzet verliezen, kunnen ze tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Dat geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, “voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode”.

Compensatie

Maar aan dat laatste schort het nogal, laten de LSVb en FNV Young & United vandaag weten. “Studenten melden dat veel werkgevers hen vanwege de coronacrisis niet meer oproepen en zich ook niet verplicht voelen het gemiddelde loon door te betalen.”

Dat is niet de bedoeling, stellen ze. “In de huidige noodwetgeving is de werkgever aan zet om ervoor te zorgen dat flexwerkers, zoals studenten, in dienst kunnen blijven en dat er ook voor hen compensatie wordt aangevraagd.”

Onverteerbaar

Voorzitter Bas van Weegberg van FNV Young & United vindt het “onverteerbaar” dat er in een crisissituatie als eerste afscheid wordt genomen van flexwerkers. Daar worden vooral jongeren en studenten het slachtoffer van. Volgens hem heeft bijna 70 procent van de 18- tot 25-jarigen een onzeker arbeidscontract zonder vaste uren.

“Studenten moeten ook nu gewoon hun huur en collegegeld betalen en boodschappen doen”, stelt LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten. “Het kan niet zo zijn dat studenten als gevolg van de coronacrisis zelf de rekening betalen en nog meer moeten gaan lenen.” Eerder deze week pleitte ze voor coulance bij de inning van collegegeld en huur.

De bonden roepen studenten op om hun verhalen te delen via een speciaal meldpunt. Daar kunnen ze nadere informatie vinden over hun rechtspositie als flexwerker, en om advies vragen.