Student-ondernemers Koen en Koen: ‘Het proeven van de biertjes blijft het leukste’

Ja, ze heten allebei Koen. En het wordt nog leuker: ze hebben ook nog eens bijna dezelfde achternaam. Koen Pijnenburg en Koen Pijnenborg hebben in december samen hun bedrijf GeheimBiertje opgericht. Naast hun studie hebben ze het maar druk met het bierbedrijf.

Het idee om GeheimBiertje te starten kwam van Koen Pijnenburg, vierdejaarsstudent Informatica. Hij moest voor een schoolproject een eigen webshop bedenken. Het project duurde zes weken, maar na een hoop goede reacties op de webshop smaakte het naar meer voor Koen.

Niet alleen

Hij wilde er mee verder, maar niet alleen. Koen besloot zijn maat Koen te vragen of hij het ook zag zitten om het bedrijf op te zetten. “Dat vond ik meteen een vet idee. En het sluit aan bij mijn opleiding, want ik studeer Finance & Control’’, vertelt Koen Pijnenborg.

Samen hebben ze het bedrijf helemaal opnieuw ontworpen. “Bij ons kunnen de mensen bierpakketten bestellen, maar dan in de vorm van een mysterybox’’, legt Koen Pijnenborg uit. “De klant weet dus niet wat voor biertjes erin zitten. Het enige wat ze weten is dat het bier uit lokale brouwerijen van het bedrijf komt.’’ Dat vinden Koen en Koen belangrijk. “We willen geen bier verkopen dat ook in elke supermarkt te vinden is. Dat is saai en daarnaast willen we de lokale bierbrouwers meer naar voren laten komen.’’

Taakverdeling

De jongens verdelen hun taken in het runnen van het bedrijf. Koen Pijnenburg focust zich vooral op het bijhouden van de website en de marketing. Koen Pijnenborg houdt vooral financiën en cijfers bij. Gezamenlijk maken zij afspraken met de bierbrouwers, en doen ze de inkoop. “Het was vanzelfsprekend dat we het zo zouden verdelen, want de taken die we verrichten passen bij onze eigen opleidingen’’, zegt Koen Pijnenburg.

Beide Koens zijn op dit moment druk bezig met afstuderen. Ook hebben ze nog gewoon een bijbaan en een sociaal leven, dus in combinatie met GeheimBiertjeis het soms best druk, volgens de Informaticastudent. “Eigenlijk verrichten we al het werk in de avonduren. Omdat we een webshop hebben kan veel vanuit huis gedaan worden’’, zegt Koen. “De afspraken met brouwerijen doen we het liefst samen, zodat we allebei kunnen proeven. Dat blijft toch het leukst aan ons bedrijf!’’