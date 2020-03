Studenten belanden niet op straat door de coronacrisis

Niemand mag uit huis worden gezet tijdens de coronacrisis. Dit heeft minister Van Veldhoven van Wonen afgesproken met de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen.

Veel huishoudens gaan er door de coronacrisis hard op achteruit. Er zijn mensen die de maandelijkse huur niet kunnen betalen, zelfs niet als ze een beroep doen op het noodfonds van de overheid.

Zij worden de komende tijd niet uit huis gezet, is nu afgesproken. Ook worden er geen incassokosten geïnd in het geval van een huurachterstand. Er geldt een uitzondering voor criminele activiteiten of extreme overlast.

Spoedwet

Het zijn nieuwe afspraken tussen het kabinet en woonpartijen Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang, samen goed voor ruim 80 procent van de huurhuizen in Nederland. “De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal”, schrijven zij in een gezamenlijke verklaring. “Een prettig huis is in deze situatie extra belangrijk.”

Daarnaast werkt de minister aan een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te kunnen verlengen zolang de crisis voortduurt. Een tijdelijk contract kan in principe niet worden verlengd, waardoor mensen of moeten verhuizen of een vast contract moeten krijgen. Dat laatste willen huurbazen niet altijd. En nu corona het dagelijks leven op zijn kop zet, is het haast onmogelijk om een nieuwe woning te zoeken.

Extreme situaties

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met het besluit. “Veel studenten verliezen momenteel hun baan en vragen zich af of ze de huur nog wel kunnen betalen”, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. “We denken dat deze stap veel rust geeft.”

Tegelijkertijd is het een maatregel voor vrij extreme situaties, vindt ze. “Uithuiszetting gebeurt in principe pas wanneer er al langere tijd een huurachterstand is. Een student zit dan echt al aan het einde van een traject.”

Piekeren

De LSVb roept corporaties daarom op om ook vooral mee te denken met studenten die nu voor het eerst geld tekortkomen. “Ik heb zelf ook ooit een keer per ongeluk mijn huur niet betaald”, vertelt Rutten. “Toen werd ik meteen gebeld en werd mij op een vriendelijke manier gevraagd of ik een betalingsregeling wilde treffen.”

Dit zou ook nu voor veel studenten een prettige optie zijn. “Het is vooral belangrijk dat corporaties hier proactief over communiceren”, zegt ze. “Je moet je als student niet helemaal suf piekeren omdat het nu even niet lukt.”