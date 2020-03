Studenten lenen nog niet extra volgens DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft niet de indruk dat studenten de laatste tijd meer zijn gaan lenen onder invloed van de coronacrisis. Er is vooralsnog geen stijging van het aantal aanvragen te zien.

Studenten die in de financiële problemen komen, bijvoorbeeld omdat ze hun bijbaan kwijtraken, zijn nog niet massaal gaan bijlenen. DUO heeft recente aanvragen voor leningen en collegegeldkrediet bekeken en die vergeleken met een eerdere periode in februari, toen alles nog normaal was. Er blijken geen grote verschillen te bestaan: “Vooralsnog zien we geen stijging van aanvragen.”

Minister Van Engelshoven bood studenten in nood vorige week de mogelijkheid om een extra lening aan te vragen, als maximaal lenen en het collegegeldkrediet niet volstaan. DUO beoordeelt per geval of studenten daarvoor in aanmerking komen.

Studentenorganisaties reageerden teleurgesteld. “Zzp’ers, werkgevers en de luchtvaartindustrie krijgen vanuit het noodfonds steun van de overheid, waarom studenten dan niet?”, reageerde de LSVb.