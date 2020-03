Studentenflats en corona: ‘We kunnen geen deuren dichttimmeren’

Deze week ontstond er ophef omdat er een feestje zou zijn gegeven in een studentenflat. Studentenhuisvester Duwo gaat vaker rondes lopen om onveilige situaties te voorkomen.

De bewoners van studentencampus Uilenstede in Amstelveen kregen dinsdagavond een standje van de politie op Facebook, met hashtags als ‘#flattenthecurve’, ‘#zegaangewoondoor’ en ‘#wordeenswakker’. Er zou een groot feest gaande zijn, ondanks de strenge coronamaatregelen.

Landelijke media pikten het op, maar de bewoners zelf reageerden verontwaardigd op de negatieve berichten. Er zou helemaal geen feest zijn gegeven, maar slechts vanaf de afzonderlijke balkons muziek zijn gemaakt, meldt universiteitsblad Ad Valvas.

Afstand

Studentenhuisvester Duwo gaat hoe dan ook “vaker rondes lopen om onveilige en overlastgevende situaties een halt toe te roepen”. Dit gebeurt in elk geval op Uilenstede en indien nodig ook op andere locaties.

Daarnaast volgt er overleg met de bewonersvereniging van Uilenstede, de gemeente en de politie om te kijken wat er nog wél kan. Want juist nu studenten veel thuis zitten, neemt de behoefte aan gezelligheid toe, weet Duwo.

“Het overgrote deel van onze bewoners snapt het heel goed”, zegt woordvoerder Marja Weverling. “Ze houden afstand bij spelletjes en zetten de muziek zachter als een huisgenoot een digitaal tentamen moet maken. Maar sommigen rekken de regels toch een beetje op.”

Geïrriteerd

Al geldt dit volgens haar niet alleen voor studenten. “Op straat en in de supermarkten staan mensen ook nog steeds dicht op elkaar. En net als het kabinet raken ook wij ietwat geïrriteerd als mensen zich niet aan de regels houden.”

Maar op Uilenstede gaat het om woongroepen van 14 studenten, vervolgt ze. “Hoe weet je dan precies wie zich heeft misdragen? Dat is lastig te achterhalen. En we kunnen ook geen deuren dichttimmeren.”

Verstandig

Het oorspronkelijke facebookbericht van de politie Amstelveen is inmiddels aangepast. Dat was nogal ‘hard opgesteld’, geeft de politie toe. “Er stonden meerdere studenten op het balkon, maar we konden niet checken hoeveel mensen er binnen waren”, zegt een woordvoerder.

Feestjes mogen dus niet, maar de politie en handhavers gaan geen boetes uitdelen aan groepen huisgenoten die samen de avond doorbrengen in een gemeenschappelijke ruimte. “Je kunt je afvragen of het verstandig is, maar het is in elk geval niet strafbaar.”