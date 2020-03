Studentenhuisvesting: wat willen studenten zelf?

Foto: beeldveld.nl

Wil je graag betaalbaar wonen in je studiestad? Dan krijg je in veel steden al snel te maken met wachttijden en kleine woonruimten. De studentenhuisvesters in Nederland willen daar wat aan doen en doen onderzoek naar de woonwensen van studenten.

Onderzoek

Het onderzoek moet een beeld geven van woonwensen van studenten. Ook kan het een indicatie vormen van studenten er de komende jaren waar gaan studeren. Dit onderzoek wordt gehouden door de studentenhuisvesters in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, hogescholen en universiteiten.

Meedoen

Doe mee aan de enquête en maak kans op een stedentrip naar keuze ter waarde van 400 euro! Om mee te doen kun je op volgende link klikken: www.wonenalsstudent.nl De vragenlijst bestaat uit zo’n 40 vragen en duurt circa 10 minuten.

De vragenlijst blijft tot 24 april actief. Na de zomer zullen resultaten beschikbaar komen op de website www.wonenalsstudent.nl