Thuiswerkers, pas op voor corona-phishing mails

Er circuleren momenteel veel phishing mails met nepnieuws over het coronavirus, waarschuwt ict-organisatie SURF. Thuiswerkers moeten goed opletten.

Nu het land is ontregeld door de coronacrisis, slaan cybercriminelen hun slag. Ze verspreiden gevaarlijke phishing mails uit naam van het RIVM, met zogenaamd belangrijke updates over het virus. Andere fraudeurs doen zich voor als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC).

“We zien meerdere berichten die je ogenschijnlijk willen helpen om vast te stellen of je coronasymptomen hebt”, zegt SURF-woordvoerder Lonneke Walk. “Helaas zit daar vaak malware of phishing achter. Iedereen moet dus zoals altijd, ook thuis, alert blijven op valse mails.”

Geen vergelijking

In verband met de coronacrisis heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een lijst met voorzorgsmaatregelen voor thuiswerkers online gezet. Zorg bijvoorbeeld voor een vertrouwde en beveiligde netwerkverbinding, maar denk ook goed na over de informatie die je deelt in appberichten of tijdens een videogesprek. Voor verdachte mails geldt zoals altijd: geen bijlages openen of zomaar op linkjes klikken.

Of het grote aantal thuiswerkers voor meer cyberaanvallen gaat zorgen, is niet bekend. “Er hebben nog nooit zoveel mensen thuis gewerkt, dus het is moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren”, zegt een woordvoerder van het NCSC. “Maar het is zeker verstandig als instellingen hun medewerkers nog eens extra waarschuwen.”

Alert

De Universiteit Leiden doet dit bijvoorbeeld op de website en via een nieuwsbrief. Rector Carel Stolker deelde zijn vrees via twitter.

“Het is niet uitzonderlijk dat cybercriminelen op allerlei manieren toegang zoeken tot de digitale systemen en ons netwerk”, zegt woordvoerder Caroline van Overbeeke. “Dat gebeurt overal in Nederland trouwens, zeker niet alleen bij universiteiten.”

Juist vanuit de thuissituatie is het volgens haar belangrijk om alert te blijven. “Want je zit ook verder van je collega’s en je kunt niet even je hoofd om de deur steken van je buurman- of -vrouw om te overleggen als je twijfelt over een e-mail.”