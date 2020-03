Topsporter Roel Aarts basketbalt in eredivisieteam: ‘Via mijn vorige club vond ik mijn huidige stageplek’

Roel Aarts in actie tegen zijn voormalig team uit Den Bosch. Foto: Christian Aarts

Hard werken en weinig vrije tijd, dat is de week van basketballer én Finance & Controlestudent Roel Aarts. Sinds zijn zevende beoefent hij de sport die hij met de paplepel ingegoten kreeg. “Mijn vader, moeder, broertje en zusje basketballen ook.”

“Doordat ik topsporter ben, loop ik mijn afstudeerstage niet in een gebruikelijk half jaar, maar doe ik er een jaar over. Zo kan ik mijn studie en sport goed combineren”, vertelt de twee meter vijf lange center.

Sinds dit seizoen is Roel terug bij een voor hem vertrouwde club. “Na een seizoen voor New Heroes Basketball, de Bossche basketbalclub, te hebben gespeeld, ben ik nu terug in Weert bij Basketball Academy Limburg. Daar heb ik tot en met 2017 gespeeld. Het voelt goed om daar weer te basketballen, weer onder dezelfde coach.”

Op maandag, dinsdag en woensdag loopt hij stage in Eindhoven bij Rubix, een leverancier van industriële onderhouds-, reparatie- en revisieproducten en diensten in Europa. Aan die stageplek kwam Roel door zijn seizoen bij de Bossche basketbalclub. “Rubix is een sponsor van de club. Zo kwam ik met het bedrijf in contact. Ik doe onderzoek naar de optimalisatie van de automatisering van het verkoopproces.”

Na iedere stagedag gaat de profbasketballer met zijn sporttas richting de sporthal in Weert. Zo’n tweeënhalf uur staat hij op het veld met zijn team te trainen. “Dat zijn lange dagen. Als ik een dag kan uitslapen, maak ik daar ook royaal gebruik van”, vertelt hij. Op donderdag en vrijdag pakt Roel twee trainingen mee: ‘s ochtends én ‘s avonds staat hij paraat in zijn basketbalschoenen.” Ook de weekenden staan in het teken van basketbal, dan trekt hij voor wedstrijden zijn zwarte tenue met daarop nummer 14 aan.

Foto: Christian Aarts

Bíjna afgestudeerd

Met een jaar studievertraging, is het einde van zijn studie in Den Bosch bijna in zicht. In juni hoopt hij af te studeren. “Sommige basketbalseizoenen waren lastig te combineren met trainingstijden en clinics die we gaven. Daarom maak ik gebruik van de topsportregeling van Avans.”

Volgens Roel was het vooral lastig om groepsprojecten met andere studenten te doen. “Ik zorgde er altijd voor dat mijn aandeel goed en op tijd ingeleverd was. Maar na school last minute even samen iets doornemen, lukte eigenlijk nooit omdat ik door moest naar een training. Dat werd niet altijd gewaardeerd door andere studenten.”

Bij welke club de basketballer in het seizoen 2020-2021 speelt, weet hij nog niet. “Ik heb een eenjarig contract. Aankomende zomer kijk ik wel wat voor aanbiedingen er binnenkomen.”