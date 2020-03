TU Delft: blijf thuis als je hoest

Illustratie: Pixabay.com

Vanwege het coronavirus vraagt de TU Delft studenten en medewerkers om thuis te blijven zodra ze zich niet lekker voelen, ook als ze helemaal niet in Italië of China zijn geweest.

De technische universiteit gaat een stapje verder dan het RIVM en de GGD adviseren, meldt universiteitsblad Delta, nu een van haar studenten met het virus is teruggekeerd uit Noord-Italië. Medewerkers kunnen maar beter het zekere voor het onzekere nemen, is het idee.

De 23-jarige studente zit thuis en maakt het redelijk goed. Ze heeft snel gehandeld. De GGD onderzoekt nu de contacten van de vrouw.

Hygiëne

De universiteit vraagt medewerkers en studenten om geen handen te schudden, bovenop de algemene hygiëne-adviezen: was regelmatig je handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Er zijn inmiddels dertien gevallen van corona in Nederland gerapporteerd. In Tilburg, waar ook twee patiënten zijn, heeft de universiteit iets minder strenge regels. Medewerkers moeten alleen thuisblijven als ze klachten hebben én in een risicogebied zijn geweest.

Avans

Avansmedewerkers ontvingen vrijdag een mail over het coronavirus. Daarin schrijft bestuursvoorzitter Paul Rüpp: “Eén van de patiënten komt uit de omgeving van Tilburg. Dat roept bij jullie wellicht vragen op over wat dit mogelijk voor consequenties heeft voor Avans Hogeschool. Van media krijgen wij bijvoorbeeld al de vraag of we onze locatie in Tilburg gaan sluiten.”

Voor Avans blijven de richtlijnen van het RIVM leidend. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s.

Contactonderzoek

Bij personen waarbij het coronavirus is geconstateerd, wordt contactonderzoek gedaan. Mocht een student of medewerker van Avans in dat contactonderzoek naar voren komen, bepaalt de GGD wat hij of zij wel of niet mag en kan doen. Uit voorzorg neemt Avans in dat geval de maatregel dat de betreffende student of medewerker twee weken niet naar een Avans-locatie komt, om zo de kans op besmetting van anderen te voorkomen.