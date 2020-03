Vanavond eerste online open avond bij Avans; studenten schieten te hulp

Foto: picjumbo.com

Scholieren en mbo-studenten die zich willen oriënteren op een vervolgopleiding, kunnen vanavond, woensdag- en donderdagavond terecht op de online open avond van Avans. Die is opgezet omdat de reguliere open avond moest worden afgeblazen.

Alle opleidingen, van Accountancy tot Werktuigbouwkunde, houden via Microsoft Teams een of meerdere presentaties waarvoor studiekiezers zich kunnen aanmelden. Ook kunnen ze deelnemen aan algemene presentaties over de overstap van havo/vwo naar hbo of de volgende stap na het mbo.

Docenten en studenten vertellen over de opleiding. Via de chat kunnen geïnteresseerde scholieren en mbo’ers vragen stellen. Zo krijgen ze een beeld van studeren bij Avans.

Studenten schieten te hulp

Ondertussen bieden op LinkedIn, Twitter en Facebook studenten hun hulp aan studiekiezers aan.

Alle scholen zijn voorlopig dicht. Dit betekent dat studiekiezers ook geen voorlichtingen op Avans kunnen volgen. Ik wil graag helpen. Wil je meer weten over de opleiding Human Resource Management? Bekijk de animatie. Je kunt mij ook een dm sturen! https://t.co/ckvHAbeO1N — Anne (@AnneMaas99) March 28, 2020

De juiste studiekeuze maken is enorm belangrijk en die keuze wordt jullie bemoeilijkt door het C-virus. (Geen infodagen, geen openlesdag,…)

Daarom:



Heb jij een vraag over de opleiding: Communicatie (Avans Hogeschool)



Let me know, mijn dms/reacties zijn open! 🙂 — Sasha (@Koevoeeets) March 23, 2020