Veel studenten zonder inkomen door corona

illustratie: Janine Jansen

Veel studenten verliezen hun bijbaan door de coronacrisis: ze werken in de horeca of hebben ergens een nulurencontract. Sommigen zijn al ontslagen, anderen worden gewoon niet opgeroepen, zegt de Landelijke Studentenvakbond.

Uitzendwerk gaat niet door, cafés en restaurants zijn gesloten, recepties zijn onbemand. Studenten merken dat de coronacrisis toeslaat, vertelt voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond.

Gisteren maakte het kabinet omvangrijke steunmaatregelen bekend om de economie overeind te houden. Als bedrijven meer dan 20 procent van hun omzet verliezen, kunnen ze tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Daar hebben studenten ook iets aan. De tegemoetkoming is zowel voor vaste werknemers als voor werknemers met een flexibel contract “voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode”, schrijft het kabinet. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten een aanvraag indienen.

Bijbaan

Ruim de helft van de studenten heeft een bijbaan, blijkt uit de studentenmonitor. In 2017 verdienden ze gemiddeld 600 euro per maand. Hbo’ers werken iets vaker dan universitaire studenten.

Intussen hoopt de LSVb dat hogescholen en universiteiten even niet moeilijk doen over het collegegeld: sommige studenten komen misschien in acute problemen als ze het nu moeten betalen. Ook zouden studentenhuisvesters coulant moeten zijn als studenten in de problemen komen met de huur.

Eerste maanden

Universiteiten en hogescholen praten morgen weer met het ministerie van Onderwijs. Dan komen ook de mogelijke problemen met het collegegeld ter sprake.

De studentenhuisvesters vergaderen vanmiddag over de situatie, maar vooralsnog houden ze de boot af. “Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen de huur niet betalen”, reageert directeur Paul Tholenaars van Kences, de koepelvereniging van studentenhuisvesters. “In beginsel is de huurprijs niet inkomensafhankelijk.”

“Studenten moeten de eerste maanden doorkomen”, zegt Rutten van de LSVb. “Als de Belastingdienst even kan wachten, dan moeten onderwijsinstellingen en sociale woningbouwverenigingen dat ook kunnen. Kijk maar naar Italië.”