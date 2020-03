Vergeet de studenten niet, zeggen politieke jongeren

Illustratie: Janine Jansen

De jongerenorganisaties van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA willen meer steun voor studenten in de coronacrisis. Kijk in elk geval goed naar hun schulden als de crisis voorbij is, vragen ze.

Veel jongeren zijn kwetsbaar in de coronacrisis, schrijven de organisaties in een open brief aan de minister. Ze werken op basis van nulurencontracten of als uitzendkracht en raken hun inkomsten kwijt. Ze lopen misschien ook studievertraging op.

Van de minister mogen deze studenten, als ze krap zitten of langer moeten studeren, extra lenen bij studiefinancier DUO. Dat vinden de vijf politieke jongerenclubs nogal magere steun.

“Het is te makkelijk en te simpel om tegen studenten te zeggen dat ze zich in de schulden kunnen steken”, zegt CDJA-voorzitter Hielke Onnink. “Zo werkt het niet. Je moet ook voor studenten maatwerk leveren.”

Bescheiden

Toch klinkt de oproep aan de minister bescheiden. ‘Kijk na de coronacrisis naar de extra opgelopen schulden en hoe je die kunt compenseren’, is een van vier punten. Is dat dan genoeg om studenten uit de brand te helpen?

“In deze crisis moet je wat voorzichtig zijn, want iedere sector en iedere generatie zit met problemen”, zegt Onnink. “We moeten allemaal een deel van de last van deze crisis dragen. Dan kun je niet zeggen: geef maar een zak geld.”

Kwetsbaar

Wel merk je volgens hem in deze tijd hoe kwetsbaar studenten zijn, nu ze geen basisbeurs meer krijgen. En inderdaad hoopt hij dat de basisbeurs snel terugkeert. “Maar dat willen we niet aan deze crisis koppelen.”

Geef studenten nu alvast de gelegenheid om betaling van het collegegeld uit te stellen, opperen de vijf organisaties ook. Verder zou de minister jongeren goed moeten voorlichten over hun rechten als ze hun bijbaan verliezen. “Vaak kent men deze niet.”

Extra oplossingen

Ten slotte zou de minister aan tafel moeten met werkgevers en vakbonden “om extra oplossingen te zoeken voor jongeren die hun baan dreigen te verliezen”.

Wat het CDJA betreft wordt inderdaad een deel van de studieschulden straks kwijtgescholden, zegt Onnink. “Maar ik kan moeilijk nu zeggen hoeveel dat zou moeten zijn. Goede oplossingen hoeven ook niet altijd financieel te zijn.”