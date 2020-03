Verpleegkundestudenten kunnen bijspringen in strijd tegen corona

Het eerste vacatureplatform voor extra zorgpersoneel tijdens de coronacrisis is gelanceerd. Ook ouderejaars geneeskunde- en verpleegkundestudenten mogen zich aanmelden.

Artsenfederatie KNMG heeft gisteravond samen met vakblad Medisch Contact en andere partners een speciaal covid-19-vacatureplatform gelanceerd. Zorginstellingen mogen gratis vacatures plaatsen.

“Veel zesdejaars studenten hebben ons laten weten dat ze graag een steentje willen bijdragen”, zegt een woordvoerder van de KNMG. “Tegelijkertijd ontvingen we berichten van ziekenhuizen dat ze nu al op sommige plekken handen tekortkomen.” Daarom is er vaart gezet achter het vacatureplatform.

Sinds gisteravond hebben zich al 2.400 zorgprofessionals aangemeld voor het platform. Het is nog niet bekend hoeveel van hen student zijn.

Twee vliegen

Studentenorganisaties waarschuwden vorige week al voor studievertraging, nu alle lessen in het hoger onderwijs worden geschrapt. Sommige verpleegkundestudenten maken zich er ook zorgen om en zien mogelijkheden om twee vliegen in een klap te slaan.

“Als ik mijn kennis en ervaring in de praktijk mag brengen in ruil voor studiepunten zodat ik geen vertraging oploop, terwijl ik zeker weten de zorg kan ontlasten: graag.”, schrijft een vierdejaars student verpleegkunde aan het meldpunt van beroepsvereniging V&VN. “Kunnen studenten niet worden ingezet voor ondersteuning in plaats van naar school gaan, en dat eventueel als stage registreren?” stelt een ander voor.

Het is aan de hogescholen zelf om te bepalen of het passend is om studiepunten toe te kennen als verpleegkundestudenten bijspringen in de zorg, laat de Vereniging Hogescholen weten.

Regionaal

Gistermiddag is tijdens een speciaal crisisoverleg afgesproken dat het ministerie van Volksgezondheid gaat kijken hoe de door de V&VN verzamelde initiatieven kunnen worden gebundeld. “We zijn er druk mee bezig”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Waarschijnlijk wordt dit op regionaal niveau vormgegeven.”