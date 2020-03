Zorgen om studenten in het buitenland

Illustratie: Daan van Bommel

D66 vraagt aandacht voor Nederlandse studenten in het verre buitenland. Hoe komen ze thuis, wil de partij weten. En hoe zit het met hun studievertraging: worden ze daarvoor gecompenseerd?

In de coronacrisis moeten universiteiten en hogescholen hard werken om het onderwijs overeind te houden. Hun vertegenwoordigers zijn intussen koortsachtig in overleg met het ministerie van Onderwijs over de gevolgen.

Vergeet in alle commotie de studenten in het buitenland niet, waarschuwt Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66). Hij stelt vandaag schriftelijke vragen aan de ministers van Onderwijs en Buitenlandse Zaken.

Hulp

Gezien de “snel toenemende reisbeperkingen” wil hij weten of de onderwijsinstellingen erin slagen om studenten van buiten de EU terug te laten keren naar Nederland. En hoeveel studenten betreft het eigenlijk?

Zo vuurt hij meer vragen af: hebben universiteiten en hogescholen een gezamenlijke aanpak, krijgen de instellingen hulp als ze die nodig hebben, kunnen de uitwisselingsstudenten en stagiairs steun krijgen als ze studievertraging oplopen?

Verder las Paternotte dat de nationale luchtvaartmaatschappij van Hong Kong extra vluchten inzet om burgers terug te halen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Zou de KLM dat misschien voor Nederlanders of mogelijk ook voor EU-burgers kunnen doen?

Ter tafel

Het kabinet heeft in principe zes weken de tijd om op de vragen te reageren, maar de onderwerpen zullen vermoedelijk sneller ter tafel komen. Morgen staat weer een overleg gepland tussen het ministerie van OCW en het hoger onderwijs.

Intussen hebben verschillende universiteiten en hogescholen hun studenten opgeroepen terug naar huis te komen als ze in het buitenland verblijven, gezien de onzekere situatie. Op haar websitemeldt de Rijksoverheid dat studenten allereerst met hun reisverzekeraar moeten bellen. Ook de ambassade is bereikbaar. Wel zijn er lange wachttijden als je belt.

Gisteren raadde premier Rutte aan om vakanties te schrappen. Ook reisorganisaties moeten iets verzinnen op Nederlanders in het buitenland. Het kan “enkele dagen tot weken” duren voordat gestrande vakantiegangers weer terug kunnen keren, meldt Nu.nl. Naar schatting zijn er zo’n 200 duizend Nederlanders op reis.

