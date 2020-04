AAFM-studenten helpen op afstand

Beeld: Nieuwe Nobelaer

Knutselwerkjes voor eenzame ouderen en tekenwedstrijden voor kinderen. Tijdens de MAX-week ontwikkelden Avansstudenten businessmodellen voor bedrijven en organisaties die de gevolgen ervaren van de coronacrisis.

Zo’n 300 studenten van de Avansopleidingen Bedrijfskunde, Finance & Control, Human Resource Management en Accountancy in Breda gingen in de week van 30 maart aan de slag met vraagstukken voor in totaal 12 organisaties. De studenten werkten in gemengde groepjes aan drie corona-gerelateerde scenario’s: het ervaren van topdrukte, noodgedwongen moeten stoppen en het kijken naar nieuwe kansen. HRM-student Liza Tjoa en Bedrijfskundestudent Mila de Rooijen zaten allebei in die laatste groep en gingen aan de slag met de social challenge die was opgezet door de Nieuwe Nobelaer, het cultuurcentrum van Etten-Leur.

Creatieve initiatieven

Liza koos met haar groepje voor een doelgroep van 4- tot 12-jarige kinderen. “We dagen de nu veelal thuiszittende kinderen in challenges uit om creatief te zijn. Zo is er een challenge waar kinderen tekeningen insturen en uiteindelijk komt daar dan een winnaar uit. Ook willen we de kinderen filmpjes laten sturen waarin ze hun talent laten zien” zegt ze. Volgens Liza was de Nieuwe Nobelaer enthousiast over het idee. “Eigenlijk waren ze over alle ideeën enthousiast. Maar ze hebben ons idee gelijk meegenomen en ze zijn ermee aan de slag gegaan. Dat is wel leuk natuurlijk”, zegt ze.

Het groepje van Mila koos juist voor een heel andere doelgroep: ouderen. Met het initiatief Samen Creatief willen ze ouderen die getroffen worden door eenzaamheid en weinig bezoek ontvangen een hart onder de riem steken. “Ouderen kunnen zich inschrijven om een creatief pakket thuis te ontvangen. In dit pakket zit een flyer met een opdracht. Bijvoorbeeld om de doos zelf, een kaart of iets anders te versieren met een persoonlijk verhaal. De uiteindelijke creaties worden dan naar een andere deelnemer gebracht om zo toch verhalen te delen”, legt Mila uit. Ook over haar idee was de Nieuwe Nobelaer enthousiast. “Ze konden niet meteen aan de slag omdat ze iets langer moeten kijken naar het concept. Maar ze gaan er wel zelf mee door en dat vind ik al heel mooi om te horen”, zegt ze.

Motiverende woorden

“Het was even snel schakelen”, aldus Liza. Toch is ze over het algemeen tevreden over de manier waarop de MAX-week is verlopen. “Door het coronavirus konden wij nu natuurlijk niet in het echt op locatie aan de slag bij het bedrijf. Daarom hebben we vooral Teams gebruikt om met elkaar en de opdrachtgever te overleggen. Dat ging best goed”, zegt ze. Ook is Liza tevreden over de coachingsmomenten en uitlegfilmpjes vanuit school.

“Je merkt dat de docenten veel aandacht hebben besteed aan de uitlegfilmpjes. Er was toepasselijke intro- en afsluitingsmuziek én we kregen motiverende woorden”, aldus Mila. Ook voor haar was het heel erg wennen om online in Teams te werken. “Ik had zo mijn twijfels, maar het is verassend goed gegaan. Iedereen was er steeds op het afgesproken tijdstip en bij grote groepssessies waren opdrachtgevers verstaanbaar door vragen via de chat te laten gaan. De microfoon en webcam stonden dan dus uit”, zegt ze.

Liza is vooral onder de indruk van de docenten. “Voor hen zijn het natuurlijk wel chaotische tijden. Ik vind het mooi dat de opleiding het toch voor elkaar heeft gekregen dat wij studenten op deze manier verschillende organisaties hebben kunnen helpen”, voegt ze toe.