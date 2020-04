Aanbod studentenkamers groeit ongekend hard

Er staan meer kamers leeg door de coronacrisis. Het aanbod is de afgelopen vier weken met 53 procent gestegen, meldt bemiddelingsbureau Kamernet op basis van zijn eigen bestand.

In Amsterdam is de groei van het particuliere aanbod het sterkst. Van eind maart tot halverwege april werden daar via het bemiddelingsbureau zo’n 650 meer kamers aangeboden dan in 2019. Het aantal studio’s en appartementen in de verhuur steeg minder hard. Ook in veel andere studentensteden groeide het aanbod in die periode. In Groningen met ongeveer 275, in Rotterdam met 200 en in Utrecht met zo’n 100.

De oorzaak? De coronamaatregelen, schrijft Kamernet. “Woningen die eerst aan toeristen, internationale studenten of expats werden verhuurd, staan plots leeg.”

Vraag

Het coronavirus had ook zijn invloed op het aantal woningzoekenden en hun verhuisplannen. In de eerste twee weken na de afkondiging van de coronamaatregelen daalde het aantal Nederlandse woningzoekenden, aanvankelijk met bijna een kwart. Inmiddels heeft het zich al bijna hersteld tot het niveau van 2019.

Het aantal internationale woningzoekenden op de site van Kamernet daalde met maar liefst de helft. Ook dat stijgt inmiddels weer, maar is nog niet terug op het niveau van vorig jaar. Kamernet kan niet onderscheiden hoeveel van deze internationals student zijn.