Afscheid vicevoorzitter Diederik Zijderveld: ‘Iedereen die bij Avans werkt, vindt dat dit een A-merk is’

Op 17 april neemt Diederik Zijderveld afscheid van Avans. De vicevoorzitter van het College van Bestuur verruilt de hogeschool voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. “Avans is een mooie hogeschool met voor mij veel dierbare werkrelaties. Het is heel raar dat het laatste contact verloopt via een beeldscherm.”

De interviewafspraak met Zijderveld is begin maart gemaakt. Avans was nog gewoon open en het wasbusiness as usual. De afgelopen weken is er enorm veel veranderd.

‘Iedereen zet zich in om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen’

Zijderveld is onder de indruk van de manier waarop docenten de omslag gemaakt hebben naar onderwijs op afstand en hoe goed ze daarbij worden ondersteund. “Iedereen zet zich in om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is niet altijd makkelijk, denk maar aan medewerkers met kleine kinderen die ook thuis zijn. Je ziet nu dat werk en privé steeds meer door elkaar lopen. Dat is vooral een valkuil voor gemotiveerde mensen en juist daar hebben we er veel van bij Avans.” De vicevoorzitter wil daarom benadrukken dat iedereen zijn best moet doen en doet. “Maar we gaan als college niet het onmogelijke vragen. Het is ook belangrijk dat we op elkaar letten.”

Via een paar appgroepen wordt Zijderveld op de hoogte gehouden van de situatie bij zijn toekomstige werkplek: het Albert Schweitzer Ziekenhuis. “Dat vind ik fijn. Maar een van de belangrijkste dingen bij een crisis is dat je niet in de weg moet lopen.”

Collectieve verantwoordelijkheid

Er is een aantal aspecten van Avans die Zijderveld graag meeneemt naar het ziekenhuis. “Bijvoorbeeld de collectieve verantwoordelijkheid die binnen Avans gevoeld wordt. Docenten voelen zich niet slechts verantwoordelijk voor hun vak, maar docententeams voelen zich collectief verantwoordelijk voor hun opleiding. En directies voelen zich niet slechts verantwoordelijk voor hun academie of diensteenheid, maar voelen zich collectief verantwoordelijk voor het wel en wee van Avans.”

‘De basis is goed, maar er is ook een drive om het elke dag nog iets beter te doen’

Een tweede belangrijk aspect is de innovatieve kracht van Avans. “Iedereen die bij Avans werkt, vindt dat dit een A-merk is. De basis is goed, maar er is ook een drive om het elke dag nog iets beter te doen. De atmosfeer hier is er een van samenwerking in plaats van onderlinge competitie. Financieel zijn er mogelijkheden. Medewerkers met een goed idee praten daarover met collega’s omdat ze weten dat er ruimte, tijd en middelen zijn om er echt iets mee te doen. Goed financieel beleid is daarin een belangrijke factor.” Dat Avans inmiddels werkt met een hogeschoolbrede innovatieagenda ziet Zijderveld als een goede ontwikkeling richting de toekomst.

Begrip en respect

Tenslotte vindt Zijderveld de waardering voor de centraal gepositioneerde diensteenheden bijzonder. “Je hoort vaak in organisaties met centrale diensten dat er teveel geld naar die diensten gaat, zeker als het financieel wat krapper is. Toen het bij Avans financieel een beetje minder ging, hebben we als College bewust ingezet op een analyse van onze dienstverlening om collectief te bepalen wat ‘need to have’ en wat ‘nice to have’ was. Ik heb enorm veel respect voor hoe de diensten dit proces hebben aangevlogen, namelijk heel open en transparant. Dat heeft er toe geleid dat er nu tussen academies en diensteenheden meestal met wederzijds begrip en respect over elkaar gesproken wordt. Dat vind ik iets om na te streven bij elke toekomstige organisatie waar ik ga werken.”

Zijn geplande afscheidsborrel op 17 april is voorlopig uitgesteld. “Avans is een mooie hogeschool met voor mij veel dierbare werkrelaties. Het is heel raar dat het laatste contact verloopt via een beeldscherm.”

‘Ik vind dat we als sector terughoudend zouden moeten zijn om grote financiële claims neer te leggen bij de overheid’

“Deze crisis gaat financiële gevolgen hebben. Vanaf het begin van de sluiting van de gebouwen hebben we DFS gevraagd om die gevolgen in beeld te brengen”, legt Zijderveld uit die onder meer financiën in zijn portefeuille heeft. “En tegelijkertijd zijn er veel sectoren die veel harder getroffen worden dan het hoger beroepsonderwijs, dus ik vind dat we als sector terughoudend zouden moeten zijn om grote financiële claims neer te leggen bij de overheid.”

“Onze energiekosten zijn gedaald, maar daar staan ook weer uitgaven tegenover om het digitaal onderwijs mogelijk te maken. Onze inkomsten vanuit de overheid en het collegegeld gaan gewoon door. Dat is voor veel organisaties en sectoren natuurlijk wel anders.”

Avans kan de huidige crisis ook aan. “Dat is echt te danken aan mijn voorganger Marja Kamsma. Zij heeft ervoor gezorgd dat Avans de financieel gezonde organisatie is geworden die het nu is.”