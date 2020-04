AKV-docent regisseerde YouTube-serie Anne Frank

Wat als Anne Frank, in plaats van een dagboek, een camera had? Met dat idee maakte De Anne Frank Stichting de YouTube-serie Anne Frank Videodagboek. De moderne vertaling is geregisseerd door Hanna van Niekerk, docent Fotografie-Film (FoFi) bij AKV|St.Joost.

In de nieuwe serie volgen kijkers het leven van Anne Frank tussen 29 maart en 4 augustus 1944. De dag waarop Anne werd opgepakt door de Duitsers. Tot die bewuste dag, zit Anne met haar zus en ouders, een ander gezin en een uit Duitsland gevluchte tandarts ondergedoken in het Achterhuis. ‘Anne’ filmt zichzelf, deelt haar gevoelens en blikt terug op herinneringen uit de tijd voor het onderduiken.

Minder jongeren lezen, meer jongeren kijken video’s. Het Anne Frank Huis wil jongeren kennis laten maken met het verhaal van Anne. De 13-jarige actrice Luna Cruz Perez vlogt daarom als Anne Frank en speelt op die manier een Anne waarvan de stichting hoopt dat veel leeftijdsgenoten zich kunnen identificeren. In totaal telt de nieuwe serie vijftien afleveringen, geregiseerd door kunstdocent Hanna van Niekerk.