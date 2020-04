Apps zijn effectief in de bestrijding van corona, maar tegen welke prijs?

Een app waarmee coronabesmettingen in kaart worden gebracht. Of een die bijhoudt met welke mensen een Covid-19-patiënt in contact is geweest. Ze bestaan elders en hebben hun nut ruimschoots bewezen, al klinkt er ook kritiek. “Het is naïef om te denken dat de inzet van apps geen schaduwzijde heeft“, zegt Avansdocent Joep Lijnen.

In de strijd tegen corona, is het handig om zo snel mogelijk te weten met wie een besmet persoon contact heeft gehad. Veel mensen zijn namelijk al besmettelijk voordat ze last hebben van de Covid-19-symptomen. Daarom gaat het beteugelen van het virus beter als ook de contacten van een virusdrager uit voorzorg in quarantaine gaan.

In veel landen worden uitvoerige gesprekken gevoerd met besmette patiënten, om precies te achterhalen met wie iemand contact heeft gehad. Ook in Nederland gebeurde dat (vooral in het begin) veel. Maar Covid-19 grijpt zo snel om zich heen, dat we op die manier voortdurend achter de feiten aanlopen.

In China bleken apps het antwoord. Daar werd en wordt nog steeds technologie ingezet om het proces van opsporen en isoleren te versnellen. Zo kan iedere inwoner checken of hij zelf in de buurt is geweest van een besmet persoon. En besmette inwoners krijgen zelf een berichtje: de dringende oproep om in isolatie te gaan. Zuid-Korea en Singapore stelden eveneens digitale instrumenten beschikbaar. Inwoners van Zuid-Korea konden dankzij een app een seintje krijgen als ze in de buurt kwam van een plek waar een geïnfecteerde patiënt verbleef. Op die manier kon het virus er de kiem in worden gesmoord, zonder dat het land in lockdown moest. En in Singapore kregen mensen het bevel om in quarantaine te gaan als ze in contact waren geweest met een geïnfecteerd persoon.

Dichter bij huis zwelt de roep ook aan om technologie in te zetten bij de strijd tegen het virus. In Ierland bijvoorbeeld is een app ontwikkeld die iedere gebruiker waarschuwt als een van zijn contacten Covid-19 heeft opgelopen. Britse onderzoekers van de Universiteit van Oxford roepen al langer dat het gebruik van technologische hulpmiddelen uitermate effectief is in de bestrijding van corona. Ze hebben de resultaten van hun veelbelovende studie heel recent gepubliceerd in wetenschapsblad Science.

‘Ik ben bang dat deze informatie voor andere doeleinden gebruikt wordt’

In ons land zijn zulke apps niet uitgesloten, maar worden ze (nog) niet ingezet. Critici vrezen dat het gebruik van technologie onze privacy misschien wel voorgoed de das om doet. De Nederlandse overheid lijkt vooralsnog terughoudend. Wel meldde De Volkskrant dat Europese deskundigen een app proberen te ontwikkelen die de locatie van mobiele telefoons bijhoudt. Als iemand besmet raakt met het virus, dan kan iedereen die bij de smartphone van deze patiënt in de buurt is geweest, snel worden getraceerd.

Persoonlijke informatie

“Door de inzet van zulke apps, wordt veel persoonlijke informatie over mensen verzameld”, zegt Joep Lijnen, Avansdocent (Technische Informatica). “Ik ben bang dat deze informatie na de crisis voor andere doeleinden gebruikt gaat worden, die kans is reëel.”

Hij stipt nog een punt aan: “We moeten onszelf niet willen vergelijken met landen als China. De technologische middelen zijn er inderdaad effectief, maar tegen welke prijs? Elke stap van burgers wordt er door camera’s vastgelegd. Er ontstaat een surveillance-samenleving waarin machtige figuren kunnen doen wat ze willen. Het is naïef om te denken dat de inzet van apps geen schaduwzijde heeft.”



Of apps ook in Nederland effectief kunnen zijn, weten we pas als we ze op grote schaal inzetten. In een interview met het AD zegt privacybaas Aleid Wolfsen (Autoriteit Persoonsgegevens) dat we hier niet hoeven te vrezen voor een big-brother-samenleving zoals in China. “De grondrechten zijn hier in Europa stevig verankerd. In China gebeuren zaken op basis van onvrijwilligheid, worden mensen heel dicht op de huid gezeten. Hier kun je vrij over straat, zonder bespied of gevolgd te worden.”