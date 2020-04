ATGM opent café voor ontspanning en ondersteuning

Studenten van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu die het contact met mede-studenten en docenten missen kunnen sinds gisteren inloggen op het ATGM-café. “Het is een platform voor studenten die zich door de coronacrisis alleen voelen en hun ei kwijtwillen”, zegt een van de initiatiefnemers, Chemiestudent Daan Custers.

Het initiatief voor het digitale platform komt van docenten en studenten van de academie. Naast ontspanning biedt het platform ook ondersteuning. Zo worden er coaches ingeschakeld die studenten kunnen helpen bij hoe ze effectief thuis kunnen studeren. Er is een challenge café, waarin verschillende uitdagingen worden geplaatst om jezelf bezig te houden en nieuwe talenten te ontdekken bij jezelf.

Spelletjes en karaoke

“Ik ga zelf over het chat café, hier wordt men doorverwezen naar Discord”, vertelt Daan. “Dat is een online chatprogramma ontworpen voor games en communities. Hierin is ondertussen al een Minecraft-server gekomen voor de studenten. Binnenkort komen er wedstrijden zoals Civilization en casual games zoals Cards against Humanity worden georganiseerd. Er komt ook nog een karaokeavond aan.”

Studenten en medewerkers kunnen via Teams het café bezoeken. Op Discord vind je het café en ook op Instagram is het café geopend voor studenten die elkaar digitaal willen opzoeken.