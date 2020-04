Avansmailboxen stromen over met honderden mails

Stroomt jouw mailbox ook vol met ongewenste mails? Je bent niet de enige. Het treft duizenden Avansstudenten.

Dacht jij ook een rustige en Avansvrije zaterdag tegemoet te gaan? Er is momenteel geen sprake van een hack, maar van een ‘fout’ van een student. Het was zijn bedoeling om een bepaalde groep te bereiken voor zijn afstudeeronderzoek.

“Mijn oprechte excuses”, laat de student weten. “Ik wist echt niet dat dit kon gebeuren.. Ik baal hier echt enorm van en had dit echt niet verwacht. Ik heb een aantal groepen vanuit het adressenboek aangeklikt om een hogere respons te krijgen.”

Om 10.53 stuurde de afstudeerder de eerste mail de deur uit. Vervolgens besloten tientallen andere Avansstudenten middels reply all te reageren. En zo geschiedde dat iedereens mailbox ontplofte.

Mailbommen

In het verleden vonden er al eerder mailbommen plaats. Daarop ondernam Diensteenheid ICT en Facilitaire dienst (DIF) actie. Maar na de mailbom van twee jaar geleden zou het versturen van zulke bulkmails überhaupt niet meer mogelijk moeten zijn.

Sancties

In het Protocol voorzieningen en huisregels Avans Hogeschool staat het volgende: ‘Het is studenten en medewerkers niet toegestaan om e-mails van zodanige omvang en/of aan een groot aantal geadresseerden te sturen dat hierdoor het e-mailverkeer van Avans Hogeschool overmatig wordt belast; om e-mail (in de vorm van spam) te versturen. Ten aanzien van e-mail heeft Avans Hogeschool gedragsregels opgesteld.’ Sancties die hierop staan: waarschuwing, berisping, taakstraf, schorsing en/of beëindiging van de inschrijving.