Avansstudent Puk Steenbrink kreeg corona maar studeerde tóch af met een negen

Corona sloop binnen in het gezin van Avansstudent Puk Steenbrink. Zijn vader kwam door het virus in het ziekenhuis te liggen en zelf denkt hij het ook gehad te hebben. Ondanks de rumoerige periode studeerde de Human Resource Managementstudent vorige week online af met een negen.

“Mijn vader kreeg begin maart griepklachten nadat hij in Turijn was geweest”, vertelt de pas afgestudeerde Puk. “In het begin dachten we dat het wel meeviel. Na zes dagen kwam hij weer uit zijn bed, maar de volgende dag verslechterde zijn situatie en heeft hij veertien dagen koorts gehad.”

Volgens Puk loopt zijn vader veel hard en is hij een gezonde man. “Maar hij kreeg op een gegeven moment bijna geen lucht meer en kwam met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis te liggen.” Daar testte hij positief op corona. Uiteindelijk mocht de vader van Puk thuis uitzieken, wel met koorts en enorme vermoeidheid. “Hij kon niet meer zelf naar het toilet, hij was echt helemaal op. Net een natte vod.”

In quarantaine

Doordat Puks vader het coronavirus opliep, ging ook de rest van het gezin in quarantaine. “Toen we het vermoeden kregen dat hij het coronavirus had en de klachten (nog) niet extreem waren, deden we niet ons best om binnen het gezin afstand van elkaar te houden. We konden het maar gehad hebben”, dachten Puk en de rest van het gezin.

Doodziek

“Toen mijn vader in het ziekenhuis kwam te liggen en écht doodziek werd, hebben we zoveel mogelijk afstand proberen te houden op het moment dat papa weer thuiskwam. We denken dat wij het virus hebben gehad, maar dan in een mildere vorm. De griepklachten die wij kregen, waren niets in vergelijking met wat mijn vader had.”

“Hij lag in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en toevallig deed ik daar mijn afstudeeronderzoek.” Puk onderzocht eigenaarschap bij persoonlijke ontwikkeling en zelfredzame teams. “Dat is meer in de richting van bedrijfskunde in plaats van HRM. Ik kwam erachter dat ik dat interessanter vind. Daarom ga ik volgend jaar aan de Radboud Universiteit International Business Administration studeren.”

Geluk bij een ongeluk: eind februari leverde Puk zijn afstudeeronderzoek al in. “Nét voordat het coronavirus mijn gezin trof. Ik ben blij dat ik nog voor mijn assessment was hersteld. Anders had ik het misschien niet kunnen doen.”