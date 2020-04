Avansstudenten helpen schoolverlaters de juiste studiekeuze te maken met online platform

Voor middelbare scholieren zijn er dit jaar niet alleen open avonden, maar ook meeloopdagen komen te vervallen. Dat maakt het lastiger om te oriënteren op een vervolgstudie. Om toch een goede keuze te maken, bedachten Accountancy-studenten Gert Peters en Lars van Wijk Studiekeuzecentraal.nl, waarop studenten studiekiezers adviseren.

“Op social media zagen we berichten voorbij komen van studenten die voorlichting willen geven over hun opleiding”, vertelt Gert. “Nu aankomende schoolverlaters niet naar open dagen en meeloopdagen kunnen, is in gesprek gaan met huidige studenten een goede vervanger.”

Het leek de twee Avansstudenten handig om deze studentadviseurs te bundelen op een online platform. Ze besloten Studiekeuzecentraal.nl op te richten. “Ben je als aankomend student geïnteresseerd in bijvoorbeeld de studie Finance & Control in Den Bosch, dan kun je momenteel bij zo’n vier studenten terecht om vragen te stellen”, zegt Lars.

In gesprek met alumni en studenten

Per studie kan de bezoeker doorklikken naar de website van de hogeschool of universiteit waarop informatie staat over de opleiding. “En bij elke studentadviseur staat een korte beschrijving met zijn of haar contactgegevens. Zo kun je in gesprek met alumni, afstudeerders en eerste-, tweede- of derdejaars”, legt Gert uit.

“Elf studenten geven voorlichting over de studie Accountancy en in totaal staan er nu zo’n vijfenvijftig opleidingen, ook van buiten Avans, online. Genoeg keuze uit adviseurs voor de schoolverlaters”, aldus Lars. “Wel hopen we dat er nog meer opleidingen bijkomen, zodat het aanbod breed gerepresenteerd is.”

Handig hulpmiddel

De twee studenten kennen elkaar uit hun eigen middelbare schoolperiode, kozen daarna beiden voor dezelfde studie én werken nu samen voor het afstuderen. “Naast onze afstudeeropdracht bij de Sligro, hebben we dit project ook nog opgepakt. We herinneren ons hoe lastig het was om een studie te kiezen. Hopelijk is dit een handig hulpmiddel om toch de juiste keuze te maken nu meeloopdagen en open avonden niet doorgaan.”