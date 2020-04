‘Beste @MinPres, wat nu?’

Ruim 1.600 studenten hebben aangeklopt bij het meldpunt van de Landelijke Studentenvakbond en vakbond FNV Young & United omdat zij door de coronacrisis zonder inkomen zitten. Vandaag trekken de bonden aan de bel met een Twitter-actie.

Door de coronacrisis komen veel studenten in geldnood. Ze worden niet meer ingeroosterd voor hun bijbaan of simpelweg ontslagen. Het noodfonds van de overheid verandert daar weinig aan, zeggen ze.

Minister Koolmees is in opdracht van de Tweede Kamer hard op zoek naar een oplossing. Maar het is nog niet duidelijk hoelang dit gaat duren en of dit studenten uiteindelijk gaat helpen. Ondertussen rest hun slechts de mogelijkheid om extra te lenen bij DUO.

Twitter

De studenten zijn het zat. En omdat demonstreren op straat in een anderhalvemetersamenleving nogal lastig is, vindt vandaag een digitaal protest plaats. Met een waterval aan berichten op Twitter naar politici vragen gedupeerde studenten aandacht voor hun gebrekkige financiële situatie.

“Beste @MinPres”, schrijft een van hen bijvoorbeeld. “Vanwege het leenstelsel zijn wij massaal bij gaan werken om onze rekeningen te kunnen betalen. Maar heel veel van ons vallen buiten de NOW omdat werkgevers niet kunnen of willen doorbetalen. Wat nu?”

Geldnood

De actie is een initiatief van de Landelijke Studentenvakbond en vakbond FNV Young & United. De bonden zijn vorige maand een speciaal meldpunt gestart voor studenten die door de coronacrisis in geldnood zitten. Die teller staat inmiddels op meer dan 1.600 meldingen en loopt nog steeds op.

Volgens de bonden komen studenten door de coronacrisis gemiddeld zo’n 500 à 600 euro per maand te kort. Ze roepen de Tweede Kamer op om samen met hen te werken aan een oplossing.