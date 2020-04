Bestuursvoorzitter Avans spreekt zich uit tegen provinciebestuur met Forum voor Democratie

Doe het niet! Het is de oproep van Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans, en andere voormalige partijbestuurders van het CDA. In een open brief roepen hun partij op af te zien van een coalitie in Noord-Brabant met Forum voor Democratie.

In Noord-Brabant worden gesprekken gevoerd voor een coalitie van VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie. De ondertekenaars van de brief zijn van mening dat hun Brabantse fractie gaat voor korte termijn-gewin, uit opportunisme voor het boerenbelang. “Maar met de laatste uitspraken van de Raad van State en de acties van de minister van Landbouw zijn de provincies helemaal niet meer aan zet en is de reden voor de coalitiebreuk achterhaald. Doe het niet, doe het niet!” aldus Rüpp en zijn mede-ondertekenaars.



De briefschrijvers verwijten het CDA dat die de leden om hun mening vraagt, zonder dat die weten wat er in het bestuursakkoord staat. Daar zouden zaken in kunnen staan die de CDA-leden achteraf helemaal niet willen. Zo ontkent Forum het bestaan van een stikstofprobleem.

Volledig de weg kwijt

“Door nu in een coalitie te stappen met FvD legitimeren we de opvattingen van haar leider die de weg volledig kwijt is, zoals blijkt uit recente publicaties: uit de NAVO, uit de EU, rechtspraak aan banden, onderwijs meer onder politieke controle enz. enz. En als klap op de vuurpijl zei hij onlangs dat ‘VVD en CDA er als onderdeel van de cultuurmarxistische linkse mainstream op uit zijn om Nederland te vernietigen’”, staat in de brief.

Eerder reageerde bestuursvoorzitter Paul Rüpp in zijn speech op de Onderwijsdag al op het meldpunt voor linkse docenten van Forum voor Democratie: “Een verklikkerscultuur past niet bij Avans”.