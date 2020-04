Column: Afstuderen tijdens de coronacrisis

“Het is niet de bedoeling dat jullie vanuit je zolderkamer onderzoek doen en afstuderen. Jullie gaan in je stagebedrijf aan de slag.” Dat vertelde Avans ons tijdens de afstudeervoorlichting vorig jaar. Afstuderen vanuit m’n zolderkamer is nu toch de realiteit geworden…

Sinds 10 maart werken m’n collega’s en ik verplicht thuis, in eerste instantie tot 16 maart, daarna 31 maart, nu tot 6 april. Wat zal de uiteindelijke datum worden? Deze situatie had natuurlijk niemand voorzien aan de start van een – sowieso al spannende – afstudeerperiode!

De eerste paar dagen was het thuiswerken echt genieten. De wekker ging later af, chill-outfit aan, grote Blond Amsterdam mok met thee erbij, laptopje aan en gaan. Geen rumoerige kantoortuin waar collega’s overdreven harde ringtones hebben die om de haverklap afgaan. Geen verplichte socialize-momentjes in de lift. Geen rij bij de koffieautomaat. Just me, myself and my scriptie.

Na de eerste week was ik er al klaar mee. Ik dacht dat een kantoortuin afleidend was maar thuis is er helemáál afleiding in overvloed. Netflix, de nieuwste LINDA. die op de deurmat valt, even om boodschappen, uitgebreid lunchen, tussendoor met vriendinnen bellen en er is zo weer een dag(deel) voorbij.

Daarbij begon ik de gezelligheid van collega’s te missen, de nieuwtjes op kantoor, het ritme, dat lekkere gevoel als je na een lange dag op de bank ploft. De scheidingslijn tussen scriptie en ontspanning was aardig vervaagd. Overal in huis sleurde ik m’n laptop mee met zowel m’n scriptie als Netflix open… dat werkte niet.

Met het besef dat deze situatie nog wel even aanhoudt, toch maar een thuiswerkplek en -ritme gecreëerd en alle mogelijke afleiding aan de kant geschoven. Dankzij Teams, FaceTime, Skype (en nog tientallen opties) kan het contact met m’n stagebedrijf, docentcoach en medestudenten doorgaan en m’n onderzoek dus ook. En aangezien we toch binnen moeten blijven en naar het terras of de bios gaan er voorlopig niet in zit, is dit wel dé kans om ongegeneerd in een sociaal isolement mezelf volledig te focussen op m’n afstudeeronderzoek!

#BlijfThuis

Isabel Timmermans is vierdejaarsstudent Communicatie in Breda