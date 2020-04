Corona etiquette: anderhalve meter, niet spugen en lief zijn

Foto: Pexels

Boodschappen doen, even joggen in het park of toch naar je werk omdat je in een cruciale beroepsgroep zit. Ondanks de strenge maatregelen is het niet verboden om naar buiten te gaan. Wat zijn de gedragsregels in het openbaar in deze corona tijden? Met een lang vrij paasweekend voor de deur is het goed om die nog even op te frissen.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: houd anderhalve meter afstand. In de supermarkt kan dat nog weleens lastig zijn. Over een vakkenvuller heen hangen om het laatste pak pasta te pakken, dat kan natuurlijk echt niet meer. Winkels proberen al zo min mogelijk mensen binnen te laten. Wanneer je samen met je huisgenoot boodschappen gaat doen, neem je allebei apart een kar of mand. Ja, zelfs als je maar één pak wc-papier nodig hebt. Op die manier kunnen ze tellen hoeveel mensen er binnen zijn. De meeste mensen lijken de regels netjes op te volgen. Maar wat doe je als nette burger wanneer je iemand ziet die dat niet doet?

Een beetje lief zijn

In Rijsbergen gooide een man een zak potgrond naar een oude vrouw die hem erop wees dat hij zich niks aantrok van de veiligheidsmaatregelen. Na meerdere keren genegeerd te worden, besloot de vrouw de man een trap te geven en toen ging het fout. Dat gaat te ver, maar het is begrijpelijk dat ouderen en mensen met een zwakke gezondheid boos worden als iemand geen afstand houdt. Toch is het volgens deskundigen een stuk effectiever om aardig te blijven. Je voorkomt ruzie en met een glimlach bereik je nou eenmaal meer. Een beetje lief zijn voor elkaar is zeker nu zo gek nog niet.

Maar goed, etiquette gaat over meer dan alleen lief zijn. Wanneer iedereen tegelijk naar buiten gaat met mooi weer, is er minder ruimte dan je denkt. Waar je normaal gesproken bijna tegen een tegemoetkomende hardloper aanbotst, zorg je nu dat er tenminste anderhalve meter afstand is. Of je steekt gewoon even over naar de andere kant van de straat, ben je er helemaal van af. Bij wielrenners is de afstand niet eens het grootste probleem. In de milliseconde waar ze elkaar kruisen, is de kans op besmetting ontzettend klein. Een stuk problematischer is de fluim die vaak niet binnengehouden wordt. Zeker nu niet slim, maar eigenlijk was dat spugen altijd al een beetje vies.