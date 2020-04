Corona: studenten kunnen ov-kaart drie maanden langer gebruiken

Illustratie: Daan van Bommel

Door de coronacrisis maken studenten weinig gebruik van hun ov-studentenkaart. Daarom mogen zij er drie maanden langer mee reizen, meldt het ministerie van OCW.

Nu al het onderwijs op afstand plaatsvindt, hoeven studenten niet meer op en neer te reizen naar hun hogeschool of universiteit. Ook bezoekjes aan hun ouderlijk huis worden afgeraden. Ondertussen ligt hun ov-studentenkaart te verstoffen.

Stopzetten

Het levert de Dienst Uitvoering Onderwijs veel extra vragen op. Kan ik mijn ov-kaart ook tijdelijk stopzetten en de opgespaarde maanden na de coronacrisis weer inzetten, willen studenten weten. Maar dit kan alleen als de hele studiefinanciering wordt stopgezet. En dat is niet handig, aangezien juist veel studenten door de coronacrisis in geldnood zitten.

Studenten mogen daarom langer gebruik maken van hun ov-kaart, heeft het ministerie van OCW besloten. De verlenging geldt voor studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit én in maart recht hadden op een studentenreisproduct. De extra maanden gaan automatisch in.

Eventueel langer

De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar dit kan nog worden uitgebreid als de coronacrisis langer duurt. Hiermee komt het ministerie ook alvast tegemoet aan eventuele vertraging die studenten door alle coronamaatregelen zullen oplopen. Als zij straks langer moeten studeren, zullen zij immers ook langer op en neer moeten reizen.

Studenten die in het buitenland gaan studeren mogen hun ov-kaart wel tijdelijk stopzetten. Zij ontvangen dan een ov-vergoeding van 98,72 euro per maand. Voor dit alternatief heeft het ministerie nu niet gekozen.