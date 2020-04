Corona: veel geklus op de campus

Een klein lichtpuntje in de coronacrisis: bouwvakkers, technici en schoonmakers kunnen hun werk veel gemakkelijker uitvoeren in lege gebouwen. Universiteiten en hogescholen verwijderen asbest en zetten de vloeren in de was.

Nu studenten niet meer naar de campus komen, zijn de meeste hogeschool- en universiteitsgebouwen vrijwel uitgestorven. Maak van de nood een deugd, opperde de brancheorganisatie voor schilders en onderhoudsspecialisten vorige maand.

Gemakkelijk

En dat doen de universiteiten en hogescholen. De bouwprojecten van de Rijksuniversiteit Groningen bijvoorbeeld gaan ondanks de coronacrisis dapper door, meldt universiteitsblad UKrant.

Bij de Universiteit Twente zijn er werkzaamheden waarbij de stroom van het gebouw eraf moet. Als het lukt, gaan ze ook de wegen op de campus eerder onderhouden. Dat kan normaal gesproken niet zomaar in april.

Veel klussen zijn nu simpelweg gemakkelijker uit te voeren, zoals de asbestsanering in één van de gebouwen. “Normaal hadden we een derde van het gebouw ontruimd en zo steeds een stukje op moeten schuiven”, zegt het Twentse afdelingshoofd vastgoed en onderhoud Ray Klumpert. “Nu kan het hele gebouw in één keer worden aangepakt en hoeven we voor niemand vervangende werkruimte te zoeken.”

Doseren

Op de korte termijn grote nieuwe bouwproject optuigen gaat de meeste universiteiten en hogescholen niet lukken. Het werk wordt vooral naar voren gehaald. Projecten die oorspronkelijk voor de zomer of het najaar stonden gepland, kunnen nu al worden uitgevoerd.

Ook de Hogeschool Rotterdam doet dat. “Al is het niet zo dat we nu alle sluizen openzetten”, zegt een woordvoerder. “Het blijft gedoseerd, mede om het beheersbaar te houden en om de richtlijnen van het RIVM te kunnen respecteren.”

Capaciteit

Diezelfde dosering vindt plaats aan de Universiteit Maastricht, volgens hoofd vastgoed Ronald Wilmes. “Het is niet zo dat de universiteit op 13 maart dicht ging en dat op 14 maart meteen het hele gebouw vol zat met bouwvakkers. De studenten zitten dan wel thuis, maar er zijn af en toe ook medewerkers in de gebouwen.”

Door de coronacrisis zijn materialen bovendien niet altijd meteen voorhanden, zegt Wilmes. “Sommige van onze leveranciers hebben de afgelopen weken extra veel capaciteit ingezet om noodvoorzieningen te realiseren in de gezondheidszorg.”

Wat er wel kan? “Denk aan het reinigen van de ventilatiesystemen of het vervangen van brandmeldcentrales. Dat zou normaal gesproken ’s avonds en in het weekend gebeuren, maar kan nu gewoon overdag.”

Schoonmaak

De lege gebouwen bieden niet alleen ruimte voor bouwwerkzaamheden. Zo laten de Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun schoonmakers nu al grote klussen uitvoeren, zoals het in de was zetten van de vloeren. Dan kunnen de schoonmakers ook tijdens de coronacrisis aan het werk blijven.