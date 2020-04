Coronacrisis: geen vertraging nieuwbouw Onderwijsboulevard

De geplande nieuwbouw aan de Bossche Onderwijsboulevard loopt ondanks de huidige coronacrisis geen gevaar of vertraging op. Waar veel sectoren stilvallen en vragen om creatieve oplossingen, komen de nieuwbouwplannen niet in het gedrang. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp: “Alles loopt volgens schema.”

Rüpp: “Alle betrokkenen zijn er volop mee bezig.” Ergens voor de zomer moeten de nieuwbouwplannen klaarliggen.” De beoogde oplevering en ingebruikname is in september 2023. “Nu zijn we bezig met de selectie van het ontwerpteam. Dat moet deze maand klaar zijn. Daarna volgt de strategie voor de aanbesteding en het budget. Na de zomer selecteren we de uitvoerende partijen.”

De 1,5 meter-samenleving waar nu veel over gesproken en gesteggeld wordt, verandert niks aan de plannen van Avans. “Dat zou betekenen dat we vier keer zoveel ruimte nodig hebben”, volgens Rüpp. Dat is niet realistisch.

Het streven is nog steeds om alle Bossche academies te concentreren op de Onderwijsboulevard. Met uitzondering van de Ad’s, die blijven op de Statenlaanen de kunstacademie. De laatstgenoemde blijft permanent in het voormalige postgebouw aan de Parallelweg.

Eerdere plannen liepen vertragingen op. In 2017 werd nog gezegd dat de oplevering in 2020 zou plaatsvinden. Na goedkeuring start de bouw in januari 2019 en vanaf september 2020 kan het eerste deel in gebruik worden genomen, schreef Punt eerder. Dat ging uiteindelijk nier door vanwege de oplopende bouwkosten.

Noodlokalen

De tuinlokalen aka noodlokalen blijven tot die tijd ook gewoon staan. “Die kunnen we pas weghalen als de nieuwbouw is opgeleverd. Voor nu moeten we er nog even me leren leven.”

“Maar”, attendeert Rüpp nog even, “het overgrote gedeelte van de huidige studenten gaat de nieuwbouw niet meer meemaken. Alleen de eerstejaars.” En grappend: “En de langstudeerders.”