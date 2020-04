Coronavirus: Avans gaat online toetsen afnemen op basis van vertrouwen, streep door HBO Intro Festivals en andere intro-activiteiten

Avans gaat de herkansingen van periode 3 en de toetsen in periode 4 onder meer online afnemen. Daarbij kiest de hogeschool vanwege privacy issues niet voor online proctoring. “Wij zijn een hogeschool, die op basis van vertrouwen met elkaar omgaat”, zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp.

Eerder heeft Avans al besloten dat er tot 1 juni geen onderwijs plaatsvindt in de gebouwen, dat wordt verlengd tot de zomervakantie. Ook toetsen worden zoveel mogelijk online afgenomen. Vanwege de 1,5 meter afstand is er niet genoeg ruimte in de Avansgebouwen om alle toetsen in te plannen en de hogeschool mag geen evenementen- en of sporthallen huren omdat de daarmee gepaard gaande reisbeweging het risico van het verspreiden van het coronavirus vergroten.

Opleidingen hebben de afgelopen weken al diverse alternatieve toetsvormen ingezet. Bijvoorbeeld open boek-tentamens, mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay.

Privacy en techniek

Diverse universiteiten en hogescholen maken bij online toetsen gebruik van online proctoring. Dit is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. In het licht van de behoefte aan online toetsen is intensief onderzocht of grootschalige toepassing van online proctoring een kansrijke optie is. Avans trekt de conclusie dat online proctoring niet wenselijk is om toe te passen. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Het College van Bestuur heeft daarom het besluit genomen om dit studiejaar geen online proctoring toe te passen.

Vanwege de omstandigheden gaat de hogeschool nu dus over op online toetsen waaronder zonder surveillance. Daarbij wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de student om niet te frauderen. De opleidingen en examencommissies gaan de komende tijd aan de slag om het toetsrooster verder vorm te geven.

HBO Intro Festivals

De HBO Intro Festivals op 3 september in Den Bosch en 10 september in Breda gaan niet door. Er komt een online alternatief. Ook door andere grootschalige intro-activiteiten bij opleidingen wordt een streep gezet net als door de jaarlijkse kick-off voor medewerkers.

Meer informatie en updates vind je op coronavirus.avans.nl.