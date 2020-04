Digitaal beroepenevent AFM: “De essentie is hetzelfde gebleven”

Het coronavirus gooide roet in het eten voor het jaarlijkse beroepenevent van de Academie voor Financieel Management (AFM). Vanwege de maatregelen kon het niet fysiek plaatsvinden, maar werd een digitale variant georganiseerd via Microsoft Teams.

Eerstejaarsstudenten gingen tijdens het event met mensen uit het werkveld in gesprek ter voorbereiding op de keuze die zij in het tweede jaar moeten maken tussen de opleidingen Accountancy en Finance & Control. “Alhoewel het online was, denk ik dat de essentie van het beroepenevent er niet onder geleden heeft”, vertelt Micky Sweep. “Alle belangrijke vragen konden gesteld worden, waardoor ik een goed beeld heb van de richting die ik volgend jaar op wil.”

De professionals waarmee de studenten in gesprek gingen, zijn verdeeld over verschillende beroepsrollen. “Strategen, rapporteurs of verbeteraars”, somt medeorganisator en docent Trudy Donkers op. “Door studenten met hen in gesprek te laten gaan, krijgen zij een beter beeld bij de twee studies”, legt de docent uit.

“Het beroepenevent is normaal gesproken groter van opzet, met verschillende rondes en storytelling. Toen we met de voorbereiding daarvan bezig waren, kwam ineens de coronacrisis om de hoek kijken. We hebben toen onze contacten uit het werkveld benaderd en gevraagd of zij de gesprekken toch wilden door laten gaan, maar dan online”, vertelt Donkers.

Uitdagende vragen

Accountant Laurens Sijsenaar vond dat een goed idee en vond de online gesprekken met studenten verrassend goed gaan. “Natuurlijk had ik hen liever livegezien, dan kun je ze aankijken. Maar het viel me op dat de studenten diepgaande vragen stelden. Waarom ik ooit bij mijn huidige werkplek BDO Nederland ben begonnen, maar ook waarom ik er nog steeds werk. Ze daagden me uit met goede vragen.”

“Ik heb veel informatie opgedaan die ik anders nooit had gekregen”, zegt student Micky. “Na de kennismaking, konden we onze vragen stellen aan een strateeg. Iedereen liet elkaar uitpraten. Ik weet nu dat Finance & Control het best bij mij past.”

Geen vraag kunnen stellen

Student Jorik van der Laar miste het menselijk contact. “Het is anders als je de professionals in het echt spreekt, maar dat kan helaas niet anders door de crisis”, betreurt Jorik. “Ik vond dat er niet veel tijd was om vragen te stellen, zelf ben ik niet aan de beurt gekomen om een vraag te stellen aan de professional.”

Wel denkt de student dat het voor verheldering kan zorgen voor studenten die van de havo afkomen. “Persoonlijk weet ik al een hoop af van Accountancy, de opleiding die ik wil gaan doen. Dat komt door mijn mbo-opleiding in de accountancy-sector. Door het beroepenevent kom je er wel achter wat een accountant doet en hoe zijn of haar dagindeling eruitziet.”