Draaien op een INTRO Festival? Geef je nu op voor The Battle of the DJ’s

Het INTRO Festival organiseert ook dit jaar weer The Battle of the DJ’s. Een wedstrijd waar beginnende dj’s kans maken op een plek op de mainstage van één van de INTRO Festivals in september.

The Battle of the DJ’s wordt dit jaar gehouden op donderdag 21 mei in een nog aan te kondigen café in Den Bosch en op donderdag 28 mei in café Proost in Breda. Wil jij deze kans niet missen? Inschrijven doe je hier en kan tot donderdag 30 april.

Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt van dj’s die op de desbetreffende avond mogen draaien voor een livestream. Een vakjury beoordeelt gedurende de avond wie de winnaar wordt en de felbegeerde prijs krijgt in de vorm van het draaien op één van de INTRO Festivals tijdens de aftrap van het nieuwe studiejaar in september.

Mochten de introfestivals niet doorgaan door de huidige situatie, wordt er een mooi alternatief geregeld, aldus de organisatie.