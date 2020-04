Drie podcasts om de verveling tegen te gaan

Heb je Netflix bijna uitgespeeld en rode ogen van het staren naar je beeldscherm, dan zijn podcasts een goed alternatief om de tijd door te komen. Pluspunt: je kunt ze ook beluisteren terwijl je eind deze week in de zon op je dakterras zit, of bij je ouders in de achtertuin ligt.

Cokevissers

Hou je van een spannend verhaal, dan is Cokevissers een aanrader. De podcast gaat over de ontdekking van een grote partij cocaïne op een viskotter uit Urk. Misdaadjournalist Wouter Laumans (mede-auteur van Mocro Maffia en Wraak) baseerde zich voor het verhaal op het onderzoek van politie en justitie en op artikelen van collega-journalisten. Dat levert een spannende reconstructie op waarin rechercheurs, betrokkenen en menig Urker aan het woord komt. Maar let op: de karakters zijn fictief, het zijn acteurs die je hoort. Toch doet dat aan het verhaal niets af. Want hoe kan het dat vissers van het zo gelovige Urk betrokken zijn geraakt bij grootscheepse cokesmokkel? Wat is de link tussen de Urker vissers en Amsterdamse huurmoordenaars?

Echt gebeurd

Toegegeven, het is een ‘gouwe ouwe’, maar Echt Gebeurd blijft fijn om naar te luisteren. Het concept is simpel: korte, waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Die zijn vaak grappig, of zelfs hilarisch. Van een 70-jarige vader die ook eens ketamine wil gebruiken en per ongeluk een overdosis neemt of iemand die als puber stiekem videobanden met porno van zijn ouders bekijkt en betrapt wordt. Eens in de zoveel tijd vertelt iemand uit zijn puberdagboek en dat levert gênante, maar ook herkenbare verhalen op. Over voor het eerst slowen op een discofeest, highschool in de Verenigde Staten of uit de kast komen. Pluspunt: de afleveringen duren niet langer dan twintig minuten, dus geen eindeloos geklets.

Verstrikt

De afleveringen van Verstrikt, een podcast van Omroep Gelderland, duren een stuk langer. Terecht, want het onderwerp zelfdoding kun je niet in een kwartiertje afdoen. Maker Maarten Dallinga gaat met diverse mensen in gesprek over zelfdoding en het voorkomen daarvan. De eerste aflevering begint meteen heftig, want daarin vertelt hij zijn ouders dat hij acht jaar geleden zelf rondliep met plannen om een einde aan zijn leven te maken en je hoort hoe emotioneel zij daarop reageren. Dallinga praat met verschillende nabestaanden, onder andere een moeder uit het dorp Wezep, van wie de vijftienjarige dochter een einde aan haar leven maakte. Ook komt een deskundige op het gebied van suïcidepreventie aan het woord. Verstrikt is een podcast die je met aandacht moet beluisteren, maar zeker de moeite waard.

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Je kunt 24 uur per dag terecht bij 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of 113.nl.