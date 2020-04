Economiedocent Avans: ‘Niemand weet hoelang de crisis gaat duren’

“De huidige crisis kan economisch erger uitpakken dan die van 2008”, stelt Joost Frencken, Avansdocent economie bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur. Veel hangt af van de omvang en de snelheid van de maatregelen die de overheden nemen. “Gaan we in de zomer weer massaal op vakantie en zitten de terrassen vol?”

Economisch ging het in Nederland bijna iedereen tot 16 maart voor de wind. Maar nu zitten zzp’ers werkloos thuis en vragen de eerste ondernemingen faillissement aan. “Je ziet dat overheden op zeer verschillende manieren met de ontstane situatie omgaan. Zo gaan er in de VS geluiden op om iedereen boven de 18 jaar een bedrag van 1.000 dollar schenken. Maar dat helpt niet. Wat doen mensen met dat geld? Dat zetten ze op de bank.”



Gerichte hulp

“De Nederlandse overheid kiest voor zeer gerichte hulp aan getroffen sectoren. Daarbij is het idee dat als de beperkende maatregelen worden opgeheven, alles weer doorgaat zoals voor de coronacrisis”, legt Frencken uit. Veel hangt af van de termijn waarop het geld van de overheid beschikbaar komt. “Dat moet snel gebeuren, anders vallen bedrijven alsnog om.”

Er zijn verschillende typen recessies. “De hoop is dat hier sprake is van een korte recessie. Dan is over twee maanden alles weer open en gaan we massaal op vakantie. De terrassen stromen vol en mensen geven hun geld weer uit.” Maar het kan allemaal weleens veel langer gaan duren waardoor Nederland in een langdurige recessie raakt.

‘We zijn enorm afhankelijk van het buitenland. Als de handel niet aantrekt, hebben we een probleem’

Gisteren is er een manifest van een groep economen verschenen waarin ze pleiten voor een ruimhartigere opstelling van Nederland in Europees verband. “We zijn enorm afhankelijk van het buitenland. Als de handel niet aantrekt, hebben we een probleem. In dat verband is het ook in ons eigen belang is dat andere landen, zoals Italië, in staat worden gesteld om de problemen te lijf te gaan.”

Verschillen en overeenkomsten

In 2008 stortten de banken in en belandde ook Nederland in een recessie. Frencken ziet enkele verschillen, maar ook overeenkomsten tussen toen en nu. “Het grootste verschil is natuurlijk de oorzaak. Deze keer worden alle landen op dezelfde manier getroffen door een virus. De overeenkomst is dat ook deze keer een neerwaartse spiraal ontstaat waarin bedrijven sluiten, mensen hun baan kwijtraken en het consumentenvertrouwen verdwijnt. In dat opzicht kan de huidige crisis erger uitpakken dan die van 2008.”

De huidige situatie raakt ook studenten en vooral afstudeerders. “De afstudeertrajecten gaan gewoon door, maar de arbeidsmarkt kan er heel anders uitzien dan we begin maart dachten. De kans op een baan is afgenomen.”