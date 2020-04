Eenmalige uitkering van maximaal 200 euro netto voor medewerkers Avans Hogeschool

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft besloten Avansmedewerkers eenmalig een tegemoetkoming uit te keren. Het gaat om een bedrag van maximaal 200 euro netto uitgaande van een fulltime aanstelling. Als tegemoetkoming voor eventuele kosten die worden gemaakt tijdens het thuiswerken tot op zijn minst 1 juni.

“Door het ‘1 juni’-besluit van de hogeschool werken de meeste medewerkers van Avans in ieder geval tot die datum thuis met als gevolg dat uit die nieuwe situatie kosten kunnen ontstaan”, wordt gesteld in een verklaring.

Het gaat om een eenmalige uitkering van maximaal 200 euro netto uitgaande van een fulltime aanstelling. Dit wordt berekend na rato van aanstelling. De uitbetaling vindt plaats met de salarisuitbetaling van mei. Het bedrag is gebaseerd op wat landelijk ook andere hogescholen uitkeren als eenmalige tegemoetkoming.

Onder deze tegemoetkoming vallen kosten met betrekking tot een internetabonnement, energielasten en aanschaf van kantoorartikelen en dergelijke, vanaf het moment van thuiswerken. Deze kosten kunnen niet apart worden gedeclareerd. Daarnaast stelt Avans zaken als een bureaustoel, computermuis of -scherm ter beschikking, voor zolang thuiswerken de norm is. Die kunnen medewerkers na reservering op locatie ophalen. Daar is volgens de hogeschool al volop gebruik van gemaakt.

Andere maatregelen

Daarnaast komt een deel van de kosten die medewerkers normaal gezien maken te vervallen. Om die reden zal de reguliere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tijdelijk worden stopgezet.

Verder heeft de NS aangekondigd om de abonnementen van mobiliteitskaarten voorlopig te annuleren. De huidige regeling met betrekking tot de mobiliteitskaart kan gekoppeld zijn aan een abonnementsvorm. Deze worden door de NS tijdelijk stopgezet, zodat Avans dit niet onnodig geld kost. Medewerkers die vanwege hun werk tijdens de duur van deze tijdelijke maatregelen toch reiskosten maken kunnen deze op de gebruikelijke wijze declareren als dienstreis.

Medewerkers die vanwege hun functie toch moeten reizen, kunnen deze kosten op gebruikelijke wijze declareren als dienstreis via HR selfservice.

1 juni

“Afhankelijk van wijziging in landelijke richtlijnen worden de tijdelijke maatregelen rondom kostenvergoeding verlengd of stopgezet. Voor advies of meer informatie kan je terecht bij je leidinggevende, de HR-Businesspartner of personeelsconsulent van jouw organisatieonderdeel.”