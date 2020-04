En, is het al 1 juni?

Klinkt nog best ver weg he, 1 juni. Hoeveel dagen nog exact? Docent Informatica Stefan van Dockum bouwde een digitale ‘scheurkalender’: www.dagentot1juni.nl.

“Ik had een klein dipje met het thuiswerken”, vertelt docent Stefan. Met twee kinderen die nu ook vanuit huis onderwijs krijgen, heeft hij als het ware een dubbele docentenbaan. Zijn vriendin werkt in de zorg. “Dus het is ploegendienst met werk en de kids. Gelukkig is het werk in de zorg onregelmatig dus het is niet iedere dag. Maar als ze er niet is, is een werkdag ook echt een werkdag van 07:00 tot 21:00 bij wijze van spreken.”

“Met een creatief uitstapje lukt het altijd wel om uit een dipje te komen. Ik vond een scheurkalender / dagboek wel grappig.” En zo geschiedde. Sinds een paar dagen staat Stefans digitale scheurkalender online. Zo hoef jij zelf niet meer te rekenen hoeveel dagen je nog voor de boeg hebt tot 1 juni.

Eindpunt

Waarom hij voor 1 juni koos? De maatregelen gelden zeker nog tot 28 april. Al dan niet langer, zoals vrijwel heel Nederland verwacht. “Avans is tot 1 juni fysiek dicht, dus dat is het eindpunt. Tenminste voor zover ik heb begrepen uit de mails.”