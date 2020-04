GreenOffice Challenges: duurzaam studentenleven in lockdown

Zwerfafval opruimen, geen plastic afval produceren en vegan eten. Ook tijdens de coronacrisis wil de GreenOffice van Avans studenten inspireren om duurzaam te leven. Ze doen dit door challenges uit te voeren die te volgen zijn op sociale media.

GreenOffice van Avans is een initiatief voor en door studenten. Het is hun missie om Avans te verduurzamen en om studenten duurzamer te laten leven. Normaal gesproken organiseren ze campagnes en leuke evenementen om hun doelen te bereiken. Door de maatregelen rondom het coronavirus gaan een aantal geplande activiteiten nu niet door.

Uitdagingen

“We willen ook nu een connectie leggen met studenten”, aldus Tessa Eijkelenboom, een van de studenten van GreenOffice. “Fysiek gaat dat nu lastig. Vandaar dat we sociale media inzetten om toch interactie te creëren”, voegt ze toe. Via sociale media kun je de ervaringen volgen van een aantal studenten van GreenOffice die challenges uitvoeren onder het mom van ‘dingen die je kan doen als duurzame student in lockdown’. Studenten worden uitgedaagd om mee te doen.

Ploggen

Ploggen is een combinatie van joggen en zwerfafval opruimen. In een periode van twee weken is Sarah van GreenOffice iedere dag een half uurtje naar buiten geweest om te ploggen. “Ik was elke keer weer verbaasd als ik zag hoeveel spullen ik na een half uur ploggen in mijn tas had verzameld en ik merkte dat ik veel bewuster werd van de hoeveelheid afval op straat”, aldus Sarah.

Plastic dieet

GreenOffice projectleider Geoffrey van der Horst doet de ‘no plastic challenge’. Hierbij is het de bedoeling dat hij in een periode van twee weken geen plastic afval produceert uit voedselverpakkingen.

DIY duurzame beautyproducten

Melissa van GreenOffice bekijkt alle schoonheidsproducten die zij dagelijks gebruikt en gaat op zoek naar vervangende duurzamere producten die zij zelf kan maken.

Duurzaam huishouden

In twee weken gaat Lisa van GreenOffice de schade van reguliere schoonmaakmiddelen uitdiepen. Ze zal vervolgens kijken hoe ze die kan vervangen voor duurzame home made schoonmaakmiddelen.

Vega/vegan battle

Zelf doet Tessa samen met Zoë van GreenOffice de vega/vegan challenge. Hierbij dagen ze elkaar uit om twee weken lang vegetarisch/vegan te eten. Met als extraatje dat ze ook proberen hun gezin erbij te trekken.

“Naast het uploaden van leuke recepten willen we mensen ook meenemen in de overstap van voedingspatroon”, zegt Tessa, die zelf geen vegan is maar al wel veel vegetarisch eet. Volgens haar is het lastigste om haar gezin mee te krijgen. “Helemaal vegan krijg ik ze niet. Maar we doen ons best om wel iedere avond vegetarisch of vegan te eten”, voegt ze toe.

Altijd belangrijk

Tessa hoopt dat ze met de GreenOffice challenges mensen kunnen inspireren om over een duurzame levensstijl na te denken. “Zaken als duurzaamheid zijn altijd belangrijk. Met kleine aanpassingen kun je al een stukje bijdragen. Als iedereen een steentje bijdraagt, komen we een heel eind met zijn allen”, besluit Tessa.