Hup, naar het corona-loket

De coronacrisis in het hoger onderwijs levert een wildgroei aan nieuwe meldpunten op. Honderden studenten hebben al van zich laten horen, maar ook medewerkers melden zich bij het corona-loket.

Het coronavirus heeft het hoger onderwijs op zijn kop gezet en is voorlopig nog niet weg. Voor studenten en medewerkers levert dat talloze nieuwe knelpunten op. Overal duiken daarom speciale corona-meldpunten op waar deze problemen in kaart worden gebracht.

Advies

Veel studenten hebben door de coronacrisis plotseling geen inkomen meer. Ze werken op nulurencontracten of als uitzendkracht en zijn hun bijbaan nu kwijt.

De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United roepen hen op hun verhalen te delen via een gezamenlijk meldpunt. De reacties lopen hard op: hadden eind maart nog zo’n vijfhonderd studenten aangeklopt, inmiddels staat de teller op ruim 1.300, meldt de LSVb.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg is een speciaal meldpunt gestart voor problemen waar studenten in de coronacrisis tegenaan lopen. Hier zijn ruim 300 meldingen binnengekomen. “We ontvangen vooral veel zorgen over studievertraging”, vertelt voorzitter Kees Gillesse.

Mijnbaasiseenlul

Wie problemen heeft met zijn of haar bijbaan, kan eventueel ook terecht bij ROOD, de politieke jongerenorganisatie van de SP. Ze hebben een meldpunt opgericht en dat “toepasselijk” Mijnbaasiseenlul.nl genoemd.

De website heeft tot dusver zo’n dertig reacties opgeleverd. “We ontvangen veel verschillende verhalen”, zegt voorzitter Arno van der Veen. “Bijvoorbeeld over studenten die op hun werk geen anderhalve meter afstand kunnen houden, of over bazen die zich niet aan de regels houden. Je ziet wel dat het leeft.”

Er zijn ook regionale meldpunten. Wie studeert in de hoofdstad kan bijvoorbeeld terecht bij het meldpunt van de ASVA studentenunie. In het noorden van het land zijn studentenorganisaties maar liefst twee corona-loketten gestart: een voor studenten van de Hanzehogeschool en een voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wetenschappers

De coronacrisis treft niet alleen studenten, maar ook het personeel. PostdocNL vraagt postdocs aan Nederlandse universiteiten daarom om hun ervaringen te delen. Als ze vastlopen met hun werk bijvoorbeeld, maar ook als zij zich door de crisis eenzaam voelen.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) deed vorige week een oproep aan wetenschappers, docenten en promovendi met een tijdelijk contract. Nu door de coronacrisis veel onderzoek stilligt, kunnen zij in de knel komen.

Tot nu toe zijn er zo’n tachtig meldingen binnengekomen, laat de AOb weten. Dagelijks komen daar nog zo’n tien tot twintig reacties bij. De bond hoopt straks goed beslagen ten ijs te komen bij gesprekken met het ministerie van OCW en universiteitenvereniging VSNU.