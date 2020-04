Kabinet buigt zich over studievertraging

Komt hulp voor studenten die studievertraging oplopen door de coronacrisis weer een stapje dichterbij? Het kabinet moet gaan uitzoeken welke studenten er precies in de knel komen en voor hen een oplossing bedenken.

Universiteiten en hogescholen zetten alles op alles om ook tijdens de coronacrisis hun onderwijs draaiende te houden. Toch lijkt het onvermijdelijk dat sommige studenten studievertraging zullen oplopen.

In de Tweede Kamer zijn regerings- en oppositiepartijen het voor de verandering roerend met elkaar eens: er moet voor deze studenten snel een landelijke regeling komen. Eerder deze week werd al duidelijk dat de druk op minister Van Engelshoven toeneemt.

Niet genoeg

Vooralsnog mogen studenten van haar meer lenen bij DUO en drie maanden langer gebruik maken van hun ov-kaart. Veel politieke partijen vinden dat niet genoeg. Waarom krijgen gedupeerde studenten geen collegegeldverlaging, vragen zij zich af. Of geld uit het zogeheten ‘profileringsfonds’?

Dat fonds is bij studenten nu nog zo goed als onbekend. Maar volgens premier Rutte is het vooral bedoeld voor studenten die zelf ziek worden, mantelzorg verlenen of hun studie combineren met ouderschap, zei hij gisteren in de Tweede Kamer.

‘Restcategorie’

Rutte wilde eerst kijken welke andere regelingen er nu al zijn voor studenten met studievertraging. “Als er dan nog een restcategorie is, gaan we proberen dat met enige coulance op te lossen”, zei hij. Over die ‘restcategorie’ is minister Van Engelshoven met de instellingen en studenten nu in conclaaf.

Maar dat duurt D66 en het CDA te lang. Zij willen dat het kabinet in kaart brengt welke studenten in de problemen komen door de coronacrisis en vervolgens doet wat nodig is om hen te helpen. De fracties dienden hiertoe gister een motie in die door de Tweede Kamer werd aangenomen.