Masters zetten poort op een kier in coronacrisis

Nog net niet helemaal klaar met je bacheloropleiding? Bij sommige masters mag je dan alvast van start, melden universiteiten en hogescholen. En opleidingen met een numerus fixus gaan meer studenten toelaten.

Het hoger onderwijs moest iets verzinnen op de overstap van bachelor naar master, nu studenten door de coronacrisis in de problemen komen. Maar het is niet gelukt om de universiteiten helemaal op één lijn te krijgen.

De ene universiteit wil best iets soepeler omgaan met de toelating tot de master, terwijl de andere daar weinig voor voelt. Wel gaan ze nu “oplossingen” aanreiken en studievertraging “zoveel mogelijk minimaliseren”.

Instroommoment

“Het kan bijvoorbeeld gaan om het creëren van een extra instroommoment, of het toelaten van studenten onder de voorwaarde dat zij voor een bepaalde datum de bachelor hebben afgerond”, melden de universiteiten. Voor 15 mei geeft elke masteropleiding daar duidelijkheid over.

“Universiteiten, opleidingen en de mogelijke aansluitingen tussen bachelor en master zijn talrijk en divers, waardoor een ‘one size fits all’-oplossing niet mogelijk is”, stellen de universiteiten.

Het probleem is dat de masteropleidingen maar kort zijn. Als je dan ook nog je bachelorscriptie moet afronden, komt de kwaliteit van het masteronderwijs in gevaar. Ook vrezen sommige universiteiten reputatieschade in het buitenland: wat zullen buitenlandse masterstudenten ervan vinden als hun medestudenten soms niet eens hun bachelordiploma op zak hebben?

Hbo-masters

Hogescholen doen het anders met hun masters. Ze maken een voorbehoud voor de zwaardere masteropleidingen, maar in principe mogen de bachelorstudenten alvast aan de hbo-master beginnen. Ze hoeven alleen een verklaring van hun bacheloropleiding te laten zien: ‘Deze student is echt bijna klaar.’

“Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021”, schrijven de hogescholen. “Indien de student het niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten.”

Dat lijkt op de regeling voor mbo’ers die aan het hbo beginnen zonder hun diploma op zak te hebben. Die krijgen in deze tijd ook tot 1 januari de gelegenheid op alsnog te slagen, terwijl ze alvast aan hun hbo-opleiding mogen starten.

Numerus fixus

Door de coronacrisis zullen er in september vermoedelijk minder buitenlandse studenten naar Nederland komen, zowel in de bachelor- als de masteropleidingen. Alleen zie je dat nog niet in de aanmeldingen: die liepen al toen de crisis uitbrak. De opleidingen gaan daarop vooruitlopen en extra studenten toelaten.

Als een opleiding bijvoorbeeld 100 studenten kan toelaten en 50 daarvan komen uit het buitenland, dan kan die opleiding nu voor de zekerheid 125 studenten toelaten. Als er dan opeens minder buitenlandse studenten komen, zit de opleiding niet met lege plekken.